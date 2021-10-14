Индекс Мосбиржи проведет торги четверга в диапазоне 4180-4310п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4180-4310 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Оптимизм на мировых рынках восстанавливается, хотя на американских площадках в целом все еще преобладает краткосрочный нисходящий тренд. После выхода отчетов МЭА и Минэнерго США повышенная волатильность может наблюдаться в нефтяных котировках. Золото в среду не смогло прорваться через сопротивление $1800 за тройскую унцию, что, вероятно, приостановит ралли золотодобытчиков, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Индексы Мосбиржи и РТС в среду продолжили движение вниз, но отступили от минимумов сессии и удержались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно. Последнее наряду с улучшением внешних факторов позволяет рассчитывать на возобновление роста индикаторов с перспективой обновления предыдущих пиков на уровнях 4284 и 1883 пункта. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 4180-4310 пунктов".

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