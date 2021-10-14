Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,7-72,7 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,7-72,7 руб./$1 и на уровне 83,1-84,0 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"13 октября российский рубль слабел по отношению к доллару и евро на фоне снижения прогноза по спросу на нефть от ОПЕК и пересмотра экономического роста от МВФ в сторону уменьшения его темпов. Курс доллара США составил 72,09 руб. (+28,5 коп.), курс евро - 83,41 руб. (+58,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 42,0 коп. и составила 77,18 руб. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $83,3 за баррель (-0,14%), цена ноябрьских контрактов на нефть марки WTI составила $80,56 за баррель (-0,1%). На утренних торгах четверга курс доллара составил 71,90 руб. (-7,25 коп.), курс евро - 83,38 руб. (-9,5 коп.). В течение дня российский рубль будет торговаться в диапазоне 71,7-72,7 руб. в паре с долларом и на уровне 83,1-84,0 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает аналитик Денис Бадьянов.

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