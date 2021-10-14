Доходность рублёвого госдолга может снизиться в четверг - Sber CIB

Доходность рублёвого госдолга может снизиться в четверг вслед за доходностью казначейских облигаций США и благодаря сильным итогам прошедших в среду аукционов Минфина, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Российская валюта восстанавливается после избыточного падения, утром четверга рубль дорожает - его поддерживает рост цен на нефть. Вероятно закрепление курса у отметки 71,7 руб./$1, указывают в инвестбанке.

Цены на нефть марки Brent могут приблизиться к $84,6 за баррель, если статистика по запасам топлива в четверг окажется благоприятной для нефтяного рынка, отмечают в Sber CIB.

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