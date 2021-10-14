Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и конференции:

- "Детский мир" и "ГК ПИК" представят операционную отчётность;

- В России будет опубликован еженедельный отчет по золотовалютным резервам;

- В США выйдут финансовые результаты нескольких крупных банков, еженедельная статистика по товарным запасам углеводородов и данные по заявкам на пособие по безработице;

- Продолжаются Российская энергетическая неделя, конференции МВФ и Всемирного банка.

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