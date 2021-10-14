Доходность 10-летних ОФЗ может вернуться в диапазон 7,5-7,6% в четверг - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может вернуться в диапазон 7,5-7,6% годовых на торгах в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Росстат в среду опубликовал данные, которые отражают ускорение темпов роста цен в РФ. Инфляция за последнюю неделю составила 0,2%, а годовые темпы выросли до 7,6%. Такая статистика усиливает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР в этом году до 7,5%. На этом фоне доходность 10-летних ОФЗ может вернуться в диапазон 7,5-7,6% годовых в четверг", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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