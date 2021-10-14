Возможно укрепление рубля до 71,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Возможно укрепление рубля к доллару до уровня 71,5 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утро четверга создает позитивный фон для национальной валюты. Рынок нефти, как и глобальные фондовые рынки, торгуется в заметном плюсе. Интересна будет статистика по запасам нефти в США, что определит динамику сырья в четверг, а следовательно, и динамику пары доллар/рубль. Ожидаем возврата доллара к нижней границе диапазона 71,5-72,5 руб./$1", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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