Индекс Мосбиржи откроет торги четверга, скорее всего, повышением на 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, повышением в пределах 0,2-0,6%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 4250-4270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4240, 4220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4280, 4300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее повышение в район 4280 пунктов", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будет иметь перенесенная на четверг публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти от Минэнерго США (18:00 МСК).

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