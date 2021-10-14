Вероятна повышенная волатильность в акциях электроэнергетики третьего эшелона в четверг - BCS Express

Вероятно сохранение повышенной волатильности в низколиквидных акциях электроэнергетических компаний малой капитализации (третий эшелон) в ближайшее время, в том числе с продолжением роста их цен, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В среду сложилась уникальная ситуация, когда первые 25 строчек в списке самых выросших бумаг на российском рынке заняли низколиквидные акции электроэнергетических компаний малой капитализации с оборотом торгов более 1 млн руб. Большинство бумаг - это сбытовые компании. В большинстве случаев каких-либо объективных драйверов для столь сильного роста акций не обнаружено. Вероятнее всего, взлет котировок носит спекулятивный характер - "выстрелившие" бумаги характеризуются низкой ликвидностью, поэтому на их динамику могут влиять отдельные участники торгов. В ближайшее время повышенная волатильность в бумагах сохранится, а рост может даже продолжиться. Тем не менее по мере снижения спекулятивного спроса есть высокая вероятность, что цены акций вернутся к уровням до начала подъема также стремительно, как взлетели", - указывает аналитик инвесткомпании.

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