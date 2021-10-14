"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ММК

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой на уровне 95,4 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

13 октября "ММК" раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2021 года, констатирует аналитик Алексей Калачев. За январь-сентябрь выплавка чугуна увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,8% - до 7836 тысяч тонн, производство стали выросло на 22,1% - до 10091 тысячи тонн, а продажи металлопродукции возросли на 16,5% (г/г) - до 8985 тысяч тонн. Тем не менее рынок негативно воспринял публикацию, поскольку инвесторов насторожило снижение продаж, указывает аналитик. При незначительном, на 0,6% относительно 2 квартала, снижении выплавки чугуна и на 0,3% выплавки стали (до 3390 тысяч тонн), падение продаж металлопродукции составило 16,8% (кв/кв) - до 2761 тысячи тонн. Компания объясняет это ростом экспортных продаж с более длинными сроками доставки. Если это так, то вероятно увеличение объемов продаж в четвертом квартале, отмечает Калачев.

Средние цены реализации металлопродукции при этом в третьем квартале выросли на 12% (к уровню второго квартала) и составили $1057 за тонну. Следовательно, обращает внимание эксперт инвесткомпании, выручка третьего квартала составит $2918 млн. Это на 10,3% меньше чем в рекордном втором квартале 2021 года, но все же чуть больше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших квартальную выручку на уровне $2,74 млн.

"Публикация консолидированной финансовой отчетности "ММК" ожидается 25 октября. Мы рассчитываем, что, несмотря на снижение выручки, показатели EBITDA, свободного денежного протока и прибыли за третий квартал 2021 года окажутся ненамного ниже предыдущего периода, и по результатам совет директоров рекомендует достойные дивиденды, способные поддержать котировки акций компании. По нашей предварительной оценке, квартальные дивиденды могут составить порядка 2,7-2,9 рубля на акцию", - пишет Калачев.

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