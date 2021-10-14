Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти на улучшении внешнего фона

Москва. 14 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду на уровне предыдущей сессии, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии.

Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд и ипотечных бондов на $5 млрд. "Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами", - отмечается в протоколе.

Данные министерства труда США, опубликованные 13 октября, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее и была максимальной за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали ее сохранения на августовском уровне в 5,3%. Доходности US Treasuries снизились в среду - процентная ставка 10-летних гособлигаций США опустилась до 1,541% с 1,575% годовых.

Вместе с тем фондовые рынки Японии и Южной Кореи уверенно растут в четверг благодаря увеличению котировок акций технологических компаний вслед за подъемом этого сектора в США. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов почти на 1,5%, южнокорейский KOSPI прибавляет в ходе торгов 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,5% вслед за скачком котировок акций горнодобывающих компаний. Биржи Гонконга закрыты в четверг (Праздник двойной девятки). Китайский фондовый рынок колеблется между ростом и снижением после публикации статданных, показавших рекордный подъем цен производителей в стране в прошлом месяце. По данным на 8:55 МСК его значение было ниже уровня предыдущей сессии на 0,08%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в сентябре подскочили на 10,7% в годовом выражении на фоне роста стоимости сырьевых товаров, в частности, угля и другого сырья, используемого электростанциями, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Подъем был отмечен по итогам девятого месяца подряд и стал самым значительным с начала публикации этих данных в октябре 1996 года. Тем временем, темпы роста потребительских цен в КНР в сентябре замедлились до минимума с марта на фоне снижения стоимости продуктов питания и, в частности, свинины. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,7% в годовом выражении после повышения на 0,8% в августе.

В свою очередь цены на нефть возобновили рост в четверг после небольшого снижения накануне. Давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $83,94 за баррель, что на 0,91% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,3% - до $83,18 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,12 за баррель, что на 0,85% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 0,3% - до $80,44 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API), выросли на 5,123 млн баррелей после повышения на 951 тыс. баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах в США будут обнародованы в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 500 тыс. баррелей, бензина - 400 тыс. баррелей, дистиллятов - 800 тыс. баррелей.

Хотя данные API говорят о максимальном с марта недельном скачке запасов нефти в США, аналитики Citigroup полагают, что к концу года резервы резко сократятся на фоне перехода бизнеса с использования существенно подорожавшего газа на нефть. Это, по их мнению, может привести к скачку цен до отметки в $90 за баррель. Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в среду повысило прогноз средней цены Brent на текущий год до $81 за баррель с $71 за баррель. EIA также подняло прогнозы средней стоимости Brent и WTI на 2022 год.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась на треть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,142 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,65 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 октября снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день, составив 726,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,2%), "ГТЛК-001Р-13" (+0,2%) и "Россельхозбанк-20" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,99%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,17%) и "Мегафон БО-001Р-03" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Калита" (Омск) полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: с 37-го по 47-й купоны будет погашено по 8,33% от номинала и еще 8,37% от номинала будет погашено в дату выплаты 48-го купона. Купоны ежемесячные.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 8,1% годовых, а также ставку 9-14-го купонов бондов БО-17 на уровне 8,15% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 8,4% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 26 октября. 7-летние облигации серии БО-17 объемом 10 млрд рублей были размещены в октябре 2017 года по ставке 8% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 2 ноября.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 25-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 6,95% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.