Утренние прогнозы: торги начнутся с роста

Большинство аналитиков предполагают позитивное начало торгов на отечественном рынке акций в четверг благодаря сложившемуся на утро внешнему фону.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ в четверг ростом на 1%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В четверг пора бы выходить из коррекции, тем более что для этого есть все основания. Так, американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,4%, нефть растет на 0,9%. Поэтому вверх индекс Мосбиржи потянут бумаги нефтегазового сектора и Сбербанк, который и в среду был "лучше рынка".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 4250-4270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4240, 4220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4280, 4300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее повышение в район 4280 пунктов".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Ждем открытия рынка акций РФ в четверг с повышением".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг на нейтральной территории".

Уралсиб: "Азиатские индексы преимущественно растут, фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы торгуются в умеренном плюсе, нефть дорожает - российский рынок акций начнет торги в четверг ростом".