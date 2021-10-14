14 октября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: торги начнутся с роста
Большинство аналитиков предполагают позитивное начало торгов на отечественном рынке акций в четверг благодаря сложившемуся на утро внешнему фону.
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ в четверг ростом на 1%".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В четверг пора бы выходить из коррекции, тем более что для этого есть все основания. Так, американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,4%, нефть растет на 0,9%. Поэтому вверх индекс Мосбиржи потянут бумаги нефтегазового сектора и Сбербанк, который и в среду был "лучше рынка".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 4250-4270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4240, 4220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4280, 4300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее повышение в район 4280 пунктов".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Ждем открытия рынка акций РФ в четверг с повышением".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг на нейтральной территории".
Уралсиб: "Азиатские индексы преимущественно растут, фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы торгуются в умеренном плюсе, нефть дорожает - российский рынок акций начнет торги в четверг ростом".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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14 октября 2021 года 19:46
Москва. 14 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, при этом в паре с долларом нацвалюта обновила годовой максимум. читать дальше
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14 октября 2021 года 19:27
Москва. 14 октября. Рынок акций РФ вечером в четверг замедлил рост на фоне отошедшей от локальных максимумов нефти на статистике Минэнерго США о запасах сырья, в то время как внешние фондовые площадки выросли после публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи днем обновил максимум, превысив 4190 пунктов, а к закрытию скорректировался в район 4160 пунктов, при этом в лидерах роста выступили акции ПАО "Полюс" и "Русала" на фоне подорожавших металлов. читать дальше
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14 октября 2021 года 19:00
Москва. 14 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая позитивную ценовую динамику базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), зафиксированную накануне. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет приостановившегося 14 октября повышения цен US Treasuries. читать дальше
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14 октября 2021 года 18:51
Bank of America сохраняет потенциал для дальнейшего сокращения резервов, который реализуется при улучшении экономической ситуации, говорится в комментарии директора аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадима Меркулова.
"Отчетность Bank of America Corp. развивает заданную вышедшими накануне... читать дальше
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14 октября 2021 года 18:25
Вероятна ребалансировка инвестиционных портфелей с выводом средств из нефтегазового сектора и их перетоком в акции металлургов, ретейлеров и энергетиков, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
"Российский рынок акций продолжает... читать дальше
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14 октября 2021 года 17:55
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции CrowdStrike Holdings с прогнозной ценой $305,5 за штуку, на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"CrowdStrike активно расширяет свою долю рынка как за счет органических инвестиций, так и благодаря сделкам M&A.... читать дальше
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14 октября 2021 года 17:36
"Финам" рекомендует покупать акции и ADR STMicroelectronics с прогнозными ценами 43,48 евро за штуку (потенциал роста составляет 21,33% от текущего уровня) и $51,50 за штуку (потенциал роста составляет 23,86% от текущего уровня) соответственно, сообщается в аналитическом материале инвестиционной... читать дальше
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14 октября 2021 года 17:13
Повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. на заседании 22 октября текущего года выглядит наиболее логичным, считают аналитики Райффайзенбанка.
"Несмотря на новый инфляционный виток, публикация Росстата пока не вызвала переоценки ситуации участниками рынка: в свопах на ключевую ставку на... читать дальше
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14 октября 2021 года 16:53
Акции Delta Air Lines недооценены рынком и являются основными бенефициарами глобального возобновления авиаперелетов после пандемии COVID-19, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.
"Спрос на туристические поездки сейчас высокий, и открытие международных... читать дальше
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14 октября 2021 года 16:34
"Финам" повысил прогнозную цену акций "Газпром нефти" с 404 рублей до 542,8 рубля за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Котировки акций "Газпром нефти" последние полгода уверенно показывают положительную динамику, что в первую... читать дальше
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14 октября 2021 года 16:08
Покупка акций UnitedHealth Group в настоящее время - ставка на среднесрочное и долгосрочное вложение, говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова.
"Данные UnitedHealth за квартал и прогнозы компании до конца года оказались выше ожиданий. На премаркете котировки бумаг сразу... читать дальше
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14 октября 2021 года 15:45
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре.
"Высшие государственные лица РФ продолжают последовательно отстаивать позиции "Газпрома" и предлагать европейской стороне рациональные пути преодоления сложившегося на сегодняшний день... читать дальше
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14 октября 2021 года 15:44
Москва. 14 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
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14 октября 2021 года 15:23
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в четверг в диапазоне 4200-4290 пунктов, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.
"Во второй половине четверга преобладают шансы повышения котировок акций на российском рынке. Впрочем, с... читать дальше
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14 октября 2021 года 15:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 337,5 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 310,2 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"ПАО "МТС" - одна из крупнейших... читать дальше
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