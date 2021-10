Brent - $83,76 за баррель

S&P 500 и Nasdaq выросли, Dow Jones не изменился по итогам торгов в среду. Фондовые рынки Японии и Южной Кореи уверенно растут в четверг. Цены на нефть возобновили рост в четверг.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду на уровне предыдущей сессии, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии.

Протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии, пишет MarketWatch.

Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд и ипотечных бондов на $5 млрд.

"Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами", - отмечается в протоколе.

Данные министерства труда США, опубликованные 13 октября, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее и была максимальной за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали ее сохранения на августовском уровне в 5,3%, сообщает Trading Economics.

Доходности US Treasuries снизились в среду, что негативно сказалось на акциях банков, но поддержало бумаги технологических компаний. Процентная ставка 10-летних US Treasuries опустилась до 1,541% с 1,575%.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) снизились в цене 2,6% по итогам торгов в среду после публикации банком отчетности за третий квартал. Чистая прибыль JPMorgan в минувшем квартале увеличилась на 24%, оказавшись лучше прогнозов рынка. Ее рост, в частности, обусловлен роспуском резервов на возможные потери по ссудам на сумму $2,1 млрд. Квартальная выручка банка, однако, повысилась всего на 1,3%, оказавшись хуже ожиданий аналитиков.

Котировки бумаг Citigroup Inc. (SPB: C), Bank of America Corp. (SPB: BAC) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. опустились соответственно на 0,5%, 0,9% и 0,1%.

Стоимость бумаг BlackRock (SPB: BLK) Inc. выросла на 3,8%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 23%, выручку - на 16%. Прибыль без учета разовых факторов составила $10,95 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $9,57 на акцию.

Цена акций Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc., также опубликовавшей квартальную отчетность в среду, снизилась на 5,8%. Авиакомпания зафиксировала прибыль без учета разовых факторов впервые с начала пандемии COVID-19, однако предупредила, что рост цен на топливо не позволит ей остаться на прибыльном уровне в четвертом квартале.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 0,4% на сообщении агентства Bloomberg, что компания может понизить план производства смартфонов iPhone 13 в 2021 году на 10 млн единиц из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Акции Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) подорожали на 1,7%. Накануне компания объявила, что ее совет директоров одобрил запуск новой программы обратного выкупа акций на сумму $10 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился в среду, завершив торги на уровне 34377,81 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 13,15 пункта (0,3%) - до 4363,8 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 105,71 пункта (0,73%) и составил 14571,64 пункта.

Фондовые рынки Японии и Южной Кореи уверенно растут в четверг благодаря увеличению котировок акций технологических компаний вслед за подъемом этого сектора в США.

Японский Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 1,4%, южнокорейский KOSPI - 1,1%.

Акции Sony и Panasonic подорожали на 1,1%, SK Hynix - на 1,6%, Samsung Electronics - на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,5% вслед за скачком котировок акций горнодобывающих компаний. Стоимость бумаг BHP Group увеличилась на 0,6%, Rio Tinto - на 1,2%. Акции South32, объявившей о покупке медных активов в Чили за $2,05 млрд, выросли в цене на 4,9%.

Биржи Гонконга закрыты в четверг (Праздник двойной девятки).

Китайский фондовый рынок колеблется между ростом и снижением после публикации статданных, показавших рекордный подъем цен производителей в стране в прошлом месяце. По данным на 8:55 МСК его значение было ниже уровня предыдущей сессии на 0,08%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в сентябре подскочили на 10,7% в годовом выражении на фоне роста стоимости сырьевых товаров, в частности, угля и другого сырья, используемого электростанциями, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Подъем был отмечен по итогам девятого месяца подряд и стал самым значительным с начала публикации этих данных в октябре 1996 года.

Тем временем, темпы роста потребительских цен в КНР в сентябре замедлились до минимума с марта на фоне снижения стоимости продуктов питания и, в частности, свинины. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,7% в годовом выражении после повышения на 0,8% в августе.

Статданные из Японии, опубликованные в четверг, показали падение объема промпроизводства в стране в августе на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Предварительные данные оценивали снижение в 3,2%. Объем промпроизводства в стране сократился по итогам второго месяца подряд, что обусловлено последствиями распространения штамма COVID-19 "дельта". Производство автомобилей уменьшилось на 15,2%, электрооборудования - на 8,6%.

Бумаги японских автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor прибавляют в цене 0,3%, Nissan - теряют 0,2%.

Цены на нефть возобновили рост в четверг после небольшого снижения накануне.

Давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API), выросли на 5,123 млн баррелей после повышения на 951 тыс. баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах в США будут обнародованы в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 500 тыс. баррелей, бензина - 400 тыс. баррелей, дистиллятов - 800 тыс. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $83,76 за баррель, что на $0,58 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%) - до $83,18 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,97 за баррель, что на $0,53 (0,66%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,2 (0,3%) - до $80,44 за баррель.

Хотя данные API говорят о максимальном с марта недельном скачке запасов нефти в США, аналитики Citigroup полагают, что к концу года резервы резко сократятся на фоне перехода бизнеса с использования существенно подорожавшего газа на нефть. Это, по их мнению, может привести к скачку цен до отметки в $90 за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в среду повысило прогноз средней цены Brent на текущий год до $81 за баррель с $71 за баррель. EIA также подняло прогнозы средней стоимости Brent и WTI на 2022 год.