Рубль усилил падение к доллару и евро в среду вечером на фоне нестабильной внешней конъюнктуры

Москва. 13 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду вечером, рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне снижающихся в рамках коррекции нефтяных цен и нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Курс доллара США составил 72,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,405 руб./EUR1, подорожав на 58 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 42 копейки - до 77,18 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на вечерних торгах в среду связано, прежде всего, с наметившейся отрицательной коррекцией нефтяных цен. Кроме того, давление на курс нацвалюты оказывает наблюдаемая в последние дни нестабильность мировых рынков капитала на фоне ожиданий скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США, что негативно сказывается на динамике практически всех валют развивающихся стран. В среду эти ожидания усилились после публикации в США данных по инфляции за сентябрь.

Цены на нефть снижаются в среду на фоне ухудшения прогнозов для темпов роста мировой экономики, а также спроса на нефть. Международный валютный фонд (МВФ) накануне немного понизил прогноз глобального экономического роста на 2021 год - до 5,9% с 6%. В то же время ОПЕК в среду понизила оценку роста спроса на нефть в текущем году - до 5,8 млн б/с по сравнению с 5,96 млн б/с месяц назад. При этом ОПЕК, согласно отчету, увеличил добычу нефти в сентябре на 486 тыс. б/с - до 27,33 млн б/с.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $83,3 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие рынка во вторник. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подешевели на 0,1%, до $80,56 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель достиг максимального значения за 13 лет. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали значение индекса CPI в сентябре на уровне 5,3%. Индекс CPI вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца (эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,3%). Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,2% за месяц и на 4% за год. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом аналитиков.

"На вечерних торгах в среду рубль умеренно снижается к доллару и евро, что связано с двумя основными факторами. С одной стороны, в последние дни наблюдается падение спроса инвесторов на рублевые гособлигации на фоне растущей инфляции в России, на что указывает снижающийся индекс чистых цен ОФЗ. С другой стороны, определенное давление на курс нацвалюты сегодня оказывают снижающиеся в рамках коррекции цены на нефть. Влияние нефти на динамику рубля, конечно, сглажено и снижено бюджетным правилом, но оно все же остается, и сегодня данный фактор негативен для курса нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, опубликованный в среду отчет по потребительской инфляции в США сигнализировал более высокую вероятность старта сокращения программы покупок облигаций ФРС в последнем месяце осени. Комитет по открытым рынкам озвучит свое решение 3 ноября. После публикации данных по инфляции за сентябрь рынок свопов на ставку овернайт со 100-процентной вероятностью заложил в котировки повышение ставки на 25 базисных пунктов уже в сентябре 2022 года. Следующее повышение подразумевается к марту 2023 года, а третий шаг - до середины 2023 года. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам со 100-процентной вероятностью учел повышение ставки на 0,25 процентного пункта к ноябрю 2022 года. Повышение в сентябре в отличие от рынка свопов подразумевается с вероятностью 87% по сравнению с 78% днем ранее и 55% неделю назад.

"Первоначальная реакция рынков на цифры по инфляции привела к росту доходностей 10-летних гособлигаций США к 1,6% годовых, индекс доллара резко подскочил до 94,50 пункта, а курс европейской валюты упал до $1,1536 за евро. Однако спустя некоторое время доходности десятилетних US Treasuries возобновили снижение и опустились до 1,53% годовых, а курс евро поднялся до новых максимумов среды и превзошел максимум вторника - $1,1572 за евро. Конечная реакция выглядит необычно. Здесь ситуацию можно объяснить опасениями по поводу того, что рынок начинает закладывать риск того, что, возможно, ФРС из-за инфляции придется приступить к повышению ставок раньше и более быстрыми темпами, что может поставить под угрозу темпы экономического роста. На этом негативном для "аппетита к риску" факторе гособлигации США, как "защитные" активы, могли пользоваться повышенным спросом, что стимулировало снижение их доходностей", - полагает Шульгин.

Как отмечает эксперт компании BCS Express Михаил Зельцер, за рубль по-прежнему играют два фактора - сверхпозитивная конъюнктура товарного рынка и бдительность российского Центробанка, отслеживающего инфляцию в стране. Приостановка монетарного курса явно ослабит позиции рубля, но в октябре регулятор, скорее всего, еще раз поднимет ставку, а значит, игрокам на укрепление нацвалюты не стоит волноваться по этому поводу. Рубль при сохранении спокойного фона способен достичь "таргета" года - 70 руб./$1. В качестве сопротивления для пары "доллар-рубль" сейчас выступает область 72,5 руб./$1, которая может быть достигнута и в рамках общерыночной волатильности в среду. Но для большего покупателям инвалют нужна серьезная поддержка со стороны сырьевого рынка, которой пока нет.

По мнению аналитика банка "Хоум Кредит" Станислава Дужинского, стоимость рубля в ближайшее время будет находиться в пределах 72-74 руб./$1. Сильным позициям национальной валюты способствует высокая цена на нефть, относительно стабильные санкционные риски, повышение ключевой ставки Банка России. В более долгосрочной перспективе понижающее давление на стоимость рубля может оказать ожидаемое ужесточение монетарной политики, проводимой ФРС США - сворачивание программы количественного смягчения QE на фоне усилившейся инфляции.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 14 октября всего на 2,24 копейки, до 71,8577 руб./$1, и опустил курс евро на 9,06 копейки, до 83,0028 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов доллара и евро стала отрицательная динамика этих валют на вечерних торгах "Московской биржи" во вторник, уже после того, как Банк России установил курсы на 13 октября.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду всего на 0,87 копейки по отношению ко вторнику и составил 71,8439 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 2,53 копейки и составил 71,8957 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 953515,75 млн, из которых $575,811 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 377,704 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,19 копейки, до 82,9896 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 3,27 копейки и составил 83,0942 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR649,924 млн, из которых EUR175,213 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR474,711 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка подросли 13 октября относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 7 базисных пунктов - до 6,88% годовых, а по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 6,98% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,33% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев подросли за день на 3 базисных пункта - до 7,73% и 7,77% годовых соответственно.