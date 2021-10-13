BCS Express назвал топ-5 дивидендных акций США для долгосрочных инвесторов

BCS Express составил топ-5 дивидендных акций США для долгосрочных инвесторов, в него вошли Johnson & Johnson, Genuine Parts, Colgate-Palmolive, Sysco Corp. и Cincinnati Financial, говорится в материале инвесткомпании.

Аналитик Оксана Холоденко указала параметры топ-5 бумаг:

- дивидендная доходность - не менее 2% годовых;

- ожидания по увеличению выплат на 12 мес. (данные Refinitiv) - свыше 6%;

- уровень выплат из чистой прибыли - не более 62% годовых.

Johnson & Johnson - фармкомпания, которая возглавляет группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру (одна из крупнейших в мире). JNJ присутствует почти во всех сегментах здравоохранения. Наибольшую долю выручки приносят продажи препараторов для лечения онкологических и иммунных заболеваний, хирургических инструментов, протезов и контактных линз. Патенты на ряд препаратов истекают в 2023-2027 гг. Компания сгенерировала более $22 млрд свободного денежного потока за последние 12 мес. и потратила около половины на выплату дивидендов. Прогноз Refinitiv предполагает среднегодовое увеличение EPS на 8,9% в течение 5 лет и 8,5% рост дивидендов в течение 12 мес.

Genuine Parts Company - организация, занимающаяся дистрибуцией автомобильных и промышленных запчастей, канцелярских товаров и электрических материалов. Довольно перспективные бумаги, исходя из того, что традиционные автомобили все еще пользуются спросом, несмотря на интерес к электромобилям. Проблемы с цепочками поставок из-за пандемии коронавируса оказали давление на доходы компании. Ожидается, что в течение года эпидемия сойдет на нет. Прогноз Refinitiv предполагает 9,9% рост дивидендов в течение 12 мес. Компания тратит на выплаты менее 30% FCF, что создает "подушку безопасности" и дает потенциал для увеличения дивидендов.

Colgate-Palmolive Co. стабильно входит в перечень самых дорогих брендов мира. Более половины стоимости несет на себе Colgate, которую Forbes оценивает в $11 млрд. Зубные пасты и щетки занимают около 40% рынка. Географические компания очень диверсифицирована, 70% выручки генерируется за пределами Штатов. Бизнес компании довольно устойчив к смене экономических циклов. Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS на 6,8% среднем в год в течение 5 лет и рост дивидендных выплат на 6,4% в ближайшие 12 мес.

Sysco Corp. владеет 320 центрами дистрибуции по всему миру. Эпидемия коронавируса ударила по бизнесу Sysco. После снятия ограничительных мер ситуация начала улучшаться. Компания частично переориентировалась на поставки супермаркетам, многие из которых процветают в условиях пандемии. Уровень выплат из чистой прибыли составляет 175%. Это может быть признаком неустойчивости дивидендов. Однако восстановление доходов поможет компании наращивать выплаты. Прогноз по динамике EPS на 5 лет от Refinitiv предполагает увеличение EPS на 53,4% среднем в год в ближайшую пятилетку и рост дивидендов на 6,9% в течение 12 мес.

Cincinnati Financial специализируется на страховании недвижимости, имущества и жизни. Занимается инвестициями через страховые агентства, работает с около 1900 страховыми агентствами, которые продают ее полисы. Компания работает в 45 штатах и зарабатывает около 15% премий от продаж в Огайо. CINF оптимально управляет капиталом, что позволяет ей наращивать доходы по страховым премиям и дивиденды. Неиспользованный "кэш" направляется на инвестиции. В период пандемии коронавируса компании удалось поддерживать отношение убытков и доходов к общему объему полученных премий на уровне 98%. Прогноз по динамике дивидендов на 12 мес. - 8,6%.

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