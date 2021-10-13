Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли вслед за UST на фоне спроса на "защитные" активы

Москва. 13 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли вслед за позитивной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 4,5 базисного пункта по отношению к закрытию вторника и составила 116,24% от номинала, что соответствует доходности 1,485% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries практически не изменилась по отношению к 12 октября и составила 100,175% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 0,01% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день всего на 1 базисный пункт, составив 147,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 77 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 134,42% от номинала (доходность снизилась на 4,5 базисного пункта - до 3,59% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 60 базисных пунктов - до 128,56% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 3,635% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 14 базисных пунктов, до 112,46% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 1,915% годовых), а самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в стоимости 1,5 базисного пункта, до 107,77% от номинала (его доходность снизилась на 1 пункт и составила 0,79% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 105 базисных пунктов, до 125,76% от номинала (доходность снизилась на 5,5 базисного пункта и составила 3,69% годовых), выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 13 базисных пунктов, до 111,16% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 2,155% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в "зеленой" зоне, что ведет к снижению доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году на 3 базисных пункта - до 2,44% годовых. При этом процентные ставки самых "длинных" евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились на 5 базисных пунктов, до 3,69% годовых. Такая динамика отечественных долговых бумаг происходит синхронно с ценовым ростом евробондов большинства emerging markets, которые отыгрывают снижение процентных ставок US Treasuries, в частности доходность десятилетнего бенчмарка снизилась сегодня на 5 базисных пунктов - до 1,53% годовых. Такая динамика базовых активов обусловлена снижением "аппетита" к риску на мировых рынках и соответствующим ростом спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают американские гособлигации. При этом опубликованные сегодня в США данные по инфляции за сентябрь были восприняты рынком как увеличивающие вероятность скорого ужесточения монетарной политики ФРС, что негативно в первую очередь для рисковых активов. В результате, их публикация стимулировала дополнительный спрос на "защитные" активы и тем самым лишь ускорила повышение котировок евробондов развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель достиг максимального значения за 13 лет. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали значение индекса CPI в сентябре на уровне 5,3%. Индекс CPI вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца (эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,3%). Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,2% за месяц и на 4% за год. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом аналитиков.