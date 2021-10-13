Китайский рынок акций остается стратегическим активом для инвесторов - "Финам"

Китайский рынок акций остается стратегическим активом для инвесторов с учетом того, что со временем это будет лидирующая мировая экономика, отмечается а аналитическом материале "Финама".

Как отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых, на китайском рынке ситуация более-менее стабилизировалась в последнее время: материковый индекс CSI 300 продолжает консолидацию в боковике 4750-5030, гонконгский индекс Hang Seng выглядел несколько слабее, но на последней неделе показал неплохой восстановительный рост. Технологический сектор Китая смог стабилизироваться в отсутствии новых драконовских мер со стороны регуляторов, но акции хайтека по-прежнему остаются на подавленных уровнях.

Аналитик выделяет из последних значимых новостей штраф, выписанный Meituan на сумму свыше $500 млн. Штраф оказался не таким большим, как многие опасались, и решение вопроса немного сняло напряжение инвесторов. "Есть надежда, что после череды директив, разбирательств и штрафов будет больше определенности для бизнеса и инвесторов, - полагает Малых. - В ближайшие кварталы инвесторы будут больше внимания уделять уже отчетностям и тому, как повлияло изменение правил игры на бизнес гигантов".

При этом действия политиков, на взгляд стратега, уже отошли на второй план, и главной темой стал энергокризис, который затронул также Китай. В стране отмечаются случаи перебоев поставки электроэнергии и сокращение бизнес-активности из-за недостатка топлива и высоких цен на него. Впоследствии это неизбежно скажется на промышленном производстве и потребительской активности, и прогнозы по темпам роста экономики на этот году, вероятнее всего, будут пересмотрены в меньшую сторону.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок акций Китая в долгосрочном периоде, по сути, он остается стратегическим активом для инвесторов с учетом того, что со временем это будет лидирующая мировая экономика, - резюмирует эксперт "Финама". - Недавний блок статистики подтвердил растущую динамику. Экспорт вырос в сентябре на 28,1% (г/г), импорт - на 17,6%, торговый баланс составил $66,76 млрд. Прибыли промышленного сектора повысились на 10,10% (г/г) в августе при увеличении промышленного производства на 5,3% ()г/г. Центробанк сохранил ключевые 1- и 5-летние процентные ставки на прежнем уровне 3,85% и 4,65% соответственно, и, скорее всего ДКП будет оставаться мягкой на фоне замедления темпов роста экономики и проблем Evergrande".

Аналитик рекомендует не игнорировать китайские активы, но инвестиции в них - это вопрос диверсификации и контроля за рисками, причем даже в большей степени, чем для другого рынка, из-за политики правящей партии. На взгляд Малых, делать ставку на одну или несколько отдельных бумаг весьма рискованно, и имеет смысл вкладываться через ETF, к примеру, Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF - долларовый эквивалент индекса CSI 300.

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