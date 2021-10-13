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13 октября 2021 года 17:36
Цены на сталь должны положительно сказаться на финрезультатах компаний сектора - "Атон"
Уровень цен на сталь должен положительно сказаться на финансовых результатах компаний-эмитентов сектора за 3К21, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Цены на сталь, которые приближались к своим максимумам, должны положительно сказаться на финансовых результатах компаний сектора за третий квартал текущего года, на наш взгляд, и мы ожидаем, что прибыль "НЛМК" и "Северстали" вырастет кв/кв. Показатели "ММК" потянет вниз падение продаж, которое, тем не менее, должно развернуться в четвертом квартале. Оборотный капитал в секторе, как ожидается, вырастет, оказывая давление на FCF - доходность по промежуточным дивидендам должна составить 5,1% у "Северстали", 6,0% у "НЛМК" и 3,2% у "ММК" (но не исключаем более высоких дивидендных выплат по бумагам комбината с учетом потенциальной продажи запасов в четвертом квартале) при коэффициенте выплат 100% FCF", - отмечают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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