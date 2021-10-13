Рубль слегка снижается к доллару и евро днем в среду на фоне отрицательной коррекции нефтяных цен

Москва. 13 октября. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз в рамках коррекции нефтяных цен.

Курс доллара США составил 71,845 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,085 руб./EUR1, подорожав на 26 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14 копеек - до 76,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 14 октября всего на 2,24 копейки, до 71,8577 руб./$1, и опустил курс евро на 9,06 копейки, до 83,0028 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов доллара и евро стала отрицательная динамика этих валют на вечерних торгах "Московской биржи" во вторник, уже после того, как Банк России установил курсы на 13 октября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на торгах в среду связано, прежде всего, с наметившейся отрицательной коррекцией нефтяных цен. Кроме того, дополнительное давление на курс нацвалюты также оказывает наблюдаемая в последние дни нестабильность мировых рынков капитала, что негативно сказывается на динамике практически всех валют развивающихся стран.

Стоимость эталонных марок нефти продолжает падать в ходе торгов в среду. Тем не менее, цена WTI по-прежнему держится вблизи семилетнего максимума. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составила $82,68 за баррель, что на 0,89% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,98 за баррель, что на 0,82% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Беспокойство по поводу того, что скачок цен на уголь и газ в Китае, Индии и Европе усиливает инфляционное давление и может привести к замедлению экономического роста, а значит и к падению спроса на нефть, немного охладило "бычий" тренд на нефтяном рынке. Международный валютный фонд во вторник ухудшил годовой прогноз экономического роста для США и других крупных экономик мира. "Динамика роста ослабла, а неопределенность усилилась", - говорится в докладе организации. Эксперты МВФ ухудшили прогноз роста мировой экономики до 5,9% с 6%, озвученных в июле. Организация также прогнозирует, что темпы еще больше замедлятся в следующем году и составят 4,9%.

Еще одним негативным фактором на рынке является то, что ОПЕК в сентябре увеличил добычу нефти на 486 тыс. б/с - до 27,33 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете по нефтяному рынку. В то же время картель понизил оценку роста спроса на нефть в 2021 году до 5,8 млн б/с по сравнению с 5,96 млн б/с месяц назад.

Как отмечает эксперт компании BCS Express Михаил Зельцер, российский рубль проявляет спокойствие к силе американской валюты на глобальном рынке и турбулентности биржевых площадок Азии и США. Волатильность рубля низкая, пары с долларом и евро остаются на минимумах года. По-прежнему за рубль играют два фактора - сверхпозитивная конъюнктура товарного рынка и бдительность Центробанка, отслеживающего инфляцию в стране. Приостановка монетарного курса явно ослабит позиции рубля, но в октябре регулятор, скорее всего, еще раз поднимет ставку, а значит, игрокам на укрепление нацвалюты не стоит волноваться по этому поводу.

"Рубль при сохранении спокойного фона способен достичь "таргета" года - 70 руб./$1. В качестве сопротивления для пары "доллар-рубль" сейчас выступает область 72,5 руб./$1, которая может быть достигнута и в рамках общерыночной волатильности, например, в среду, если метрики по инфляции в США разочаруют инвесторов в рисковые активы. На большее покупателям инвалют нужна серьезная поддержка со стороны сырьевого рынка, которой пока еще нет", - полагает Зельцер.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), вчера в отсутствие особых драйверов курс доллара снизился лишь на 0,05%, до 71,81 руб./$1. Сегодня он вновь малоподвижен и находится у этих же уровней. Другие валюты emerging markets преимущественно укрепляются. Сегодняшняя динамика рубля будет во многом зависеть от инфляционных данных из США, которые дадут сигналы о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики в США. При более сильном ускорении инфляции глобальный рисковый "аппетит" ослабится, что может привести к росту курса доллара выше отметки 72 руб./$1. В целом же курс доллара на этой неделе будет находиться в диапазоне 71,25-72,75 руб./$1. При этом высокие цены на энергоносители продолжат поддерживать позитив вокруг российских активов.

"Сегодня инвесторы будут оценивать месячный отчет по рынку нефти от ОПЕК. Текущая ситуация пока не предполагает значительного изменения прогнозов по спросу на нефть, в связи с чем вряд ли сегодняшний отчет значительно повлияет на рыночные настроения. Более важной для динамики нефти, как рискового актива, может стать сегодняшняя ценовая статистика в США. Помимо этого, инвесторы будут ждать и публикации данных по нефтяным запасам за неделю от Американского института нефти (API). Продолжающийся рост запасов окажет дополнительное давление на нефтяные котировки. Впрочем, на фоне растущих цен на другие энергоносители не стоит ждать снижения фьючерсов Brent существенно ниже уровня $80 за баррель", - считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика банка "Хоум Кредит" Станислава Дужинского, стоимость рубля в ближайшее время будет находиться в пределах 72-74 руб./$1. Сильным позициям национальной валюты способствует высокая цена на нефть, относительно стабильные санкционные риски, повышение ключевой ставки Банка России. В более долгосрочной перспективе понижающее давление на стоимость рубля может оказать ожидаемое ужесточение монетарной политики, проводимой ФРС США - сворачивание программы количественного смягчения QE на фоне усилившейся инфляции.

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка подросли 13 октября относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 7 базисных пунктов - до 6,88% годовых, а по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 6,98% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,33% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев подросли за день на 3 базисных пункта - до 7,73% и 7,77% годовых соответственно.