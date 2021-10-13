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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Существуют риски продолжения снижения индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время - "Велес Капитал"
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13 октября 2021 года 16:04

Существуют риски продолжения снижения индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время - "Велес Капитал"

Существуют риски продолжения нисходящей коррекции индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду ускорили падение и опускались ниже поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно, что указывает на риски развития нисходящего движения в случае неспособности отыграть указанные отметки по итогам дня. На американском рынке в среду опасность для покупателей представляют более высокие, чем ожидается, данные по инфляции, а также возможный жесткий тон протоколов заседания ФРС", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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