Шансы на укрепление рубля до 70-71 руб./$1 на горизонте до конца 2021г сохраняются - BCS Express

Шансы на укрепление курса рубля к доллару до уровней 70-71 руб./$1 на горизонте до конца текущего года пока сохраняются, говорится в комментарии BCS Express.

"Ситуация на валютном рынке стабильна. После спуска курса USD/RUB к 71,5-72 руб./$1 фаза укрепления рубля приостановилась. Амплитуда внутридневных колебаний сжалась до 40 копеек. На горизонте до конца текущего года сохраняются шансы на спуск в сторону 71-70 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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