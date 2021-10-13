Цена акций Apple может снизиться до $135-136 - BCS Express

Котировки акций Apple Inc. могут продолжить снижение до уровней $135-136 за штуку, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Котировки акций Apple с максимумов сентября уже упали на 10% и продолжают снижение. Сообщается, что компания может выпустить на 10 млн iPhone 13 меньше, чем планировала. Главной причиной называют глобальную нехватку чипов. Корпорация планирует отчитаться за III квартал 2021 года 28 октября. Аналитики прогнозируют, что выручка может составить $84 млрд, а прибыль на акцию - $1,23. По итогам самого активного для корпорации IV квартала ожидается обновление рекорда продаж - выручка может составить около $120 млрд, что будет примерно на 7% больше, чем годом ранее. Инвесторам стоит внимательно относиться к ситуации с нехваткой компонентов - если Apple не сможет достигнуть ожидаемых рекордных размеров выручки, то в бумагах наверняка может произойти эмоциональная распродажа", - пишет аналитик.

Покровский отмечает, что с точки зрения технического анализа котировки бумаг Apple еще могут продолжить снижение до уровня $135-136 за штуку.

Консенсус-прогноз аналитиков Refinitiv по акциям Apple находится на уровне $167, что выше текущей цены на 16,5%, обращает внимание эксперт BCS Express.

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