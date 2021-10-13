Индекс Мосбиржи закроет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4210-4315п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию среды, скорее всего, в диапазоне 4210-4315 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Несмотря на усиление инвестиционных рисков, во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российского рынка от текущих уровней. Целевой диапазон закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи составляет 4210-4315 пунктов", - пишет аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Также в комментарии отмечается, что чистая прибыль по РСБУ банка "Санкт-Петербург" за девять месяцев 2021-го увеличилась в 1,9х, достигнув 12,1 млрд руб. по сравнению с 6,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Рыночный прогноз этого показателя по-прежнему консервативен и составляет 11 млрд руб. Осин полагает, что рынок может повысить средние оценки справедливой стоимости банка на 3-8%.

Эксперт инвесткомпании подчеркивает, что в преддверии выхода корпоративной отчетности американских эмитентов из финансовой сферы хуже рынка торгуются российские крупнейшие кредитные организации - ВТБ и Сбербанк.

"Внешние риски для этих компаний связаны с тем, что рост капитализации банков США составил более 30% и на этом фоне ускорение инфляции может привести к охлаждению спроса, - считает Осин. - Внутренние риски для российских финансовых эмитентов отражены в сегодняшних новостях от Росфинмониторинга: в РФ готовится законопроект, который позволит силовым структурам принимать внесудебные решения о блокировке денежных переводов с карт и электронных кошельков. Главным критерием противоправного денежного перевода станет "вероятность наступления общественно опасных последствий".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.