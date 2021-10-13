"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Southwest Airlines с целью $65

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Southwest Airlines Co. с целью $65 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $47,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Southwest Airlines - крупнейшая низкобюджетная авиакомпания в США и мире по количеству перевезенных пассажиров. Аналитики финансового конгломерата Barclays повысили рейтинг лоукостера, поскольку его акции могут восстановиться быстрее всего сектора пассажирских авиаперевозок. В частности, положительную динамику котировок обеспечат долгосрочные контракты от Boeing. Кроме того, авиакомпания обладает устойчивым балансом, а отложенное использование Boeing MAX 737 позитивно скажется на рентабельности ее бизнеса", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней. При покупке на 11,5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $47,5 риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,89", - указывают аналитики.

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