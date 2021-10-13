Рынок акций РФ утром опустился ниже 4250п по индексу Мосбиржи вслед за миром, растут региональные энергосбыты

Москва. 13 октября. Рынок акций РФ утром в среду продолжает сползать вниз вслед за мировыми площадками и выпускающей пар нефтью (Brent проседает в направлении $83 за баррель) в преддверии выхода блока статистики в США и отчета ОПЕК за сентябрь, индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 4250 пунктов; сохраняется спрос на недооцененные на фоне всего рынка бумаги региональных энергосбытовых компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4244,54 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1861,08 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар стоит 71,85 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

ММК снизил продажи в III квартале на 16,8% ко II кварталу, до 2,76 млн тонн, сообщила компания.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина, внешний фон утром в среду выглядит умеренно негативным: азиатские фондовые индексы снизились вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть.

China Securities Journal предупреждает о возможном ухудшении ситуации на рынке недвижимости Китая в IV квартале. МВФ повысил прогноз по темпам роста экономики России в 2021 году с 4,4% до 4,7%, но одновременно понизил аналогичный прогноз на 2022 год с 3,1% до 2,9%. JPMorgan в среду отчитается о финансовых результатах за третий квартал, также в США в 15:30 МСК будут опубликованы данные по инфляции за сентябрь (консенсус-прогноз составляет +0,3% м/м, +5,3% г/г). Вечером ожидается публикация протокола сентябрьского заседания ФРС.

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, остановка роста цен на нефть привела к закономерной коррекции российского рынка акций. Однако пока это снижение стоит рассматривать именно как коррекцию, тренд остается восходящим.

Кроме энергоносителей негатива добавляют США, где пока преобладают распродажи - реальные инвесторы сокращают позиции. В среду в Штатах начинается сезон отчетностей крупнейших компаний. В целом финансовые показатели большинства эмитентов продолжат рост, но его темпы с большой вероятностью снизятся, что может быть воспринято рынком как негатив. Поэтому особых надежд, что отчетности поддержат рынок, питать не следует.

Среди интересных идей по-прежнему нужно выделить акции золотодобывающих компаний. Рост инфляционных опасений вполне может вызвать новую волну роста как котировок золота, так и акций золотодобытчиков. В этом секторе стоит отметить Petropavlovsk (MOEX: POGR), который значительно отстал от конкурентов. Поддержку бумагам оказало интервью гендиректора компании, в котором оо заявил об изменении стратегии развития и дал надежду на дивиденды.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" даст рекомендации по промежуточным дивидендам за 9 месяцев. Эта корпоративная новость может сделать бумагу лучше рынка, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержками для индексов МосБиржи и РТС остаются уровни 4230 и 1850 пунктов соответственно. В среду рынок акций проседает вслед за зарубежными площадками в ожидании новых драйверов. Основным фактором для отечественных активов, вероятно, останутся цены на энергоносители. Цены на газ в Европе в середине недели вновь растут, что может поддержать компании сектора. В остальном инвесторы будут ждать экономических и корпоративных новостей. В частности, на рынке РФ в центре внимания могут оказаться акции НЛМК, ММК и "ЛУКОЙЛа".

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, ухудшение внешнего фона ожидаемо привело к откату индекса МосБиржи ниже 4250 пунктов.

Дефицит новостного фона, а также ожидания выхода статданных по потребительской инфляции в США подталкивают инвесторов к умеренным сокращениям своих позиций. В среду просела фондовая Азия, несмотря на неплохую статистику по внешней торговле КНР.

Федрезерв США будет учитывать данные по потребительской инфляции за сентябрь при определении дальнейших планов по денежно-кредитной политике. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, темпы роста инфляции останутся на уровне прошлого месяца - 5,3% годовых. Если показатель окажется выше ожиданий, рынки могут отреагировать волной распродаж. Отчетность банков в США за третий квартал может оказаться слабой на фоне роста издержек, что может усилить коррекционный настрой участников рынка, считает аналитик.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,1-0,3% в ожидании публикации на неделе данных о потребительских ценах в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Сезон отчетности на этой неделе традиционно начнется с результатов крупных американских банков. В среду о результатах должен отчитаться JPMorgan, в четверг - Citigroup, Morgan Stanley (SPB: MS), Bank of America и Wells Fargo (SPB: WFC).

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, торги в Гонконге в среду были отменены из-за обрушившегося на регион тайфуна), в Европе также нет единого вектора (индексы CAC 40 и FTSE просели на 0,2-0,4%, DAX подрос на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Объем китайского экспорта в сентябре увеличился на 28,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 21% (рост экспорта продолжается 15 месяцев подряд), объем импорта вырос на 17,6%, при прогнозах увеличения на 20%. Профицит торгового баланса КНР составил $66,76 млрд в сентябре по сравнению с $35,45 млрд за аналогичный период годом ранее, аналитики в среднем ожидали профицит на уровне $46,8 млрд.

Нефть утром в среду также умеренно проседает, но цена Brent все еще держится вблизи 3-летнего максимума. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,21 за баррель (-0,3% и -0,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $80,43 за баррель (-0,3% и +0,1% накануне).

Беспокойство по поводу того, что скачок цен на уголь и газ в Китае, Индии и Европе усиливает инфляционное давление и может привести к замедлению экономического роста, а значит и к падению спроса на нефть, немного охладило "бычий" тренд на рынке.

Международный валютный фонд во вторник ухудшил годовой прогноз экономического роста для США и других крупных экономик мира из-за проблем в глобальных цепочках поставок и инфляционного давления, которые сдерживают экономическое восстановление от последствий пандемии COVID-19.

Эксперты МВФ ухудшили прогноз роста мировой экономики до 5,9% с 6%, озвученных в июле. Организация также прогнозирует, что темпы еще больше замедлятся в следующем году и составят 4,9%.

Однако многие аналитики все еще полагают, что резкий подъем цен на газ и уголь приведет к увеличению спроса на нефтепродукты, используемые для выработки электроэнергии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+36,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+27,4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+23,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+21%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+13,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+12,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+9,4%).

Подешевели бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-5,1% и -5,5% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,3%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP)(-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,94 млрд рублей (из них 4,09 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 808,46 млн рублей на акции "АЛРОСА").