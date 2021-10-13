Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $80-83/барр. в ближайшее время - ПСБ

Вероятна консолидация цены нефти марки Brent в диапазоне $80-83 за баррель в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цена на нефть марки Brent стабилизируется около $83 за баррель. Данные по импорту нефти КНР за сентябрь оказались ожидаемо слабыми: страна на 15,3% г/г сократила закупку сырья, до 9,9 млн барр./день. В среду в фокусе будет статистика по запасам от API, которая из-за выходного дня публикуется с задержкой на день. Также интерес представляют данные по инфляции в США, которые, если превысят ожидания, будут говорить в пользу сворачивания мер поддержки ФРС. Мы полагаем, что ралли в нефти пока "поставлено на паузу", ждем консолидации в зоне $80-83 за баррель", - отмечают эксперты ПСБ.

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