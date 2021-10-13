Снижение цен на палладий вызовет падение выручки Норникеля во 2П21 - "Уралсиб"

Сокращение спроса и снижение цен на палладий вызовет падение выручки "Норильского никеля" во II полугодии 2021г, отмечается в обзоре "Уралсиба".

"Норникель" пересмотрел оценку дефицита палладия на текущий и следующий год ввиду проблем в автопроме. Как рассказал агентству Bloomberg вице-президент компании Антон Берлин, глобальное ограничение доступности полупроводников негативно отражается на спросе на остальные компоненты автопрома, который остается ключевым сектором для производителей металлов платиновой группы.

Соответственно, оценка дефицита палладия в нынешнем году уменьшилась до 200-300 тыс. унций, указывается в обзоре "Уралсиба". Прежняя оценка на 2021г составляла 400-500 тыс. унций. В 2022г разрыв между спросом и предложением может остаться на уровне 300 тыс. унций, что в 2,3 раза меньше прежней оценки. Падение спроса на платиноиды, вызванное сокращением производства в автосекторе, негативно отразилось на ценах на металлы. По мнению Берлина, сохраняющаяся на исторически высоком уровне премия палладия к платине способствует некоторому замещению палладия платиной. Этот процесс может затронуть до 300 тыс. унций в год, что, наряду с нехваткой чипов, способно даже сбалансировать рынок.

"Цена палладия уже сократилась с $3000/унция в мае до текущих около $2000/унция, что соответствует уровням начала второго полугодия 2020г. Поскольку продажи палладия в структуре выручки "Норникеля" составляли 43% в первом полугодии 2021г, то падение цен палладия негативно скажется на финансовых результатах компании за второе полугодие", - отмечает аналитик Константин Чернышев.

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