Идея дня: внимание на компании средней капитализации - "ВТБ Мои Инвестиции"

После значимого роста акций крупных компаний инвесторам стоит обратить внимание на компании средней капитализации, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы обратили внимание инвесторов в стратегии на IV квартал на акции российского рынка со средней капитализацией, особо выделив En+ и "Сегежа" - входят в Топ-10 акций России, а также Globaltrans. После значимого роста в акциях крупных компаний мы по-прежнему считаем интересными акции компаний со средней капитализацией, которые предлагают сочетание роста, разумной оценки и потенциальных катализаторов", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.