Возможно ослабление рубля до 72 руб./$1 в среду - Sber CIB

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

"Представители ФРС во вторник выступили с довольно жёсткими комментариями. Они сомневаются во временном характере инфляции и считают, что начать сокращать покупку активов нужно уже в ноябре. Такой настрой ФРС США и ускорение инфляции способствуют укреплению доллара - в этих условиях рубль может подешеветь до 72 руб./$1", - пишут эксперты.

"Цена на нефть марки Brent стабилизировалась в районе $83,5 за баррель. В среду она может еще немного подрасти после выхода ежемесячных отчетов по рынку нефти от ОПЕК и Минэнерго США. Они расскажут, каким будет спрос на топливо зимой в условиях энергетического кризиса", - отмечают в инвестбанке.

Аукционы Минфина в среду поддержат рынок рублевого госдолга, полагают в Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.