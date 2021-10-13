Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,6-72,4 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,6-72,4 руб./$1 и на уровне 82,6-83,6 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"12 октября российский рубль слабо менялся к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов с внешних площадок, снижения интереса к риску и за счет высоких котировок на нефть. На вечерних торгах курс доллара составил 71,77 руб. (-9,5 коп.), курс евро - 82,81 руб. (-21,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины сократилась на 15,0 коп. и составила 76,74 руб.", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $83,6 за баррель (-0,06%), цена ноябрьских контрактов на нефть марки WTI составила $80,81 за баррель (+0,36%). В среду на открытии торгов курс доллара составил 71,83 руб. (+3,25 коп.), курс евро - 82,94 руб. (+11,5 коп.).

Эксперт полагает, что при сохранении стабильных нефтяных цен и позитива на рынках рубль в течение дня может торговаться в диапазоне 71,6-72,4 руб./$1 и на уровне 82,6-83,6 руб./EUR.

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