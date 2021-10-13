Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "ЛУКОЙЛ", "ММК" и международные конференции:

- Совет директоров "ЛУКОЙЛа" примет решение по дивидендам;

- "ММК" опубликует операционные результаты;

- В России выйдут данные по недельной инфляции (19:00 МСК);

- В еврозоне выйдут данные по промышленному производству;

- В США будут опубликованы отчёт по инфляции за сентябрь (15:30 МСК) и протокол последнего заседания ФРС;

- ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти, Американский институт нефти - данные по запасам углеводородов за неделю;

- Президент Владимир Путин выступит на Российской энергетической неделе;

- В среду состоится встреча министров финансов и глав центробанков "большой двадцатки" и продолжатся конференции МВФ и Всемирного банка.

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