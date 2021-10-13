Утренние прогнозы: торги акциями РФ в среду начнутся, скорее всего, в минусе

Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в понедельник. Индекс Мосбиржи может уйти ниже 4150 пунктов.

BCS Express (Василий Карпунин): "Стабилизация цен на нефть и фьючерсов на газ в Европе обеспечила торможение импульса роста на российском рынке акций. Во вторник индекс Мосбиржи не сумел продолжить подъем из-за коррекции тяжеловесных бумаг Сбербанка и "Газпрома". Обороты торгов при этом постепенно снижаются с рекордных уровней прошлой недели. По индексу Мосбиржи общая среднесрочная картина пока остается растущей. Наверху сохраняются цели около 4300 пунктов. Однако внешние факторы в самой ближайшей перспективе способны обеспечить умеренную коррекцию, например, в сторону 4150 пунктов".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Ухудшение внешнего фона сегодня может продолжить оказывать давление на индекс Мосбиржи, в результате чего он может продолжить локальную коррекцию и опуститься ниже уровня 4250 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4255-4275 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4250, 4230 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4280, 4300 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Индекс Мосбиржи закрыл торги вторника незначительным снижением на 0,38% под давлением негативных внешних факторов. В целом инвесторы скорее склонны искать возможности для новых покупок, чем закрывать текущие длинные позиции. Цены на нефть остаются на высоком уровне. Американские индексы в последние дни снижаются, что оказывает определенное давление на котировки отечественных акций, но при этом многие инвесторы ждут новой волны роста от уровня 4250 пунктов по индексу S&P 500 где находится техническая поддержка. Ждем нейтрального открытия российского рынка акций в среду на фоне продолжающейся консолидации в узком диапазоне цен на нефть".