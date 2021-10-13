13 октября 2021 года 09:50
Утренние прогнозы: торги акциями РФ в среду начнутся, скорее всего, в минусе
Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в понедельник. Индекс Мосбиржи может уйти ниже 4150 пунктов.
BCS Express (Василий Карпунин): "Стабилизация цен на нефть и фьючерсов на газ в Европе обеспечила торможение импульса роста на российском рынке акций. Во вторник индекс Мосбиржи не сумел продолжить подъем из-за коррекции тяжеловесных бумаг Сбербанка и "Газпрома". Обороты торгов при этом постепенно снижаются с рекордных уровней прошлой недели. По индексу Мосбиржи общая среднесрочная картина пока остается растущей. Наверху сохраняются цели около 4300 пунктов. Однако внешние факторы в самой ближайшей перспективе способны обеспечить умеренную коррекцию, например, в сторону 4150 пунктов".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Ухудшение внешнего фона сегодня может продолжить оказывать давление на индекс Мосбиржи, в результате чего он может продолжить локальную коррекцию и опуститься ниже уровня 4250 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4255-4275 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4250, 4230 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4280, 4300 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Индекс Мосбиржи закрыл торги вторника незначительным снижением на 0,38% под давлением негативных внешних факторов. В целом инвесторы скорее склонны искать возможности для новых покупок, чем закрывать текущие длинные позиции. Цены на нефть остаются на высоком уровне. Американские индексы в последние дни снижаются, что оказывает определенное давление на котировки отечественных акций, но при этом многие инвесторы ждут новой волны роста от уровня 4250 пунктов по индексу S&P 500 где находится техническая поддержка. Ждем нейтрального открытия российского рынка акций в среду на фоне продолжающейся консолидации в узком диапазоне цен на нефть".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 октября 2021 года 19:45
Москва. 13 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду вечером, рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне снижающихся в рамках коррекции нефтяных цен и нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала. читать дальше
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13 октября 2021 года 19:26
Москва. 13 октября. Рынок акций РФ к закрытию основных торгов в среду отыграл большую часть дневных потерь вместе с нефтью (Brent локально падала к $82,2 за баррель, а вечером отскочила выше $83), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы на фоне статистики об ускорении американской инфляции в сентябре, что повышает вероятность скорого сворачивания Федрезервом мер стимулирования. читать дальше
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13 октября 2021 года 19:06
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:
- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в сентябре... читать дальше
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13 октября 2021 года 18:55
BCS Express составил топ-5 дивидендных акций США для долгосрочных инвесторов, в него вошли Johnson & Johnson, Genuine Parts, Colgate-Palmolive, Sysco Corp. и Cincinnati Financial, говорится в материале инвесткомпании.
Аналитик Оксана Холоденко указала параметры топ-5 бумаг:
- дивидендная... читать дальше
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13 октября 2021 года 18:47
Москва. 13 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли вслед за позитивной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
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13 октября 2021 года 18:36
Китайский рынок акций остается стратегическим активом для инвесторов с учетом того, что со временем это будет лидирующая мировая экономика, отмечается а аналитическом материале "Финама".
Как отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых, на китайском рынке ситуация более-менее стабилизировалась в... читать дальше
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13 октября 2021 года 18:03
Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 71,5-74 руб./$1 в конце текущего года, сообщается в аналитическом материале "Финама".
"Риски дальнейшего оттока капитала сохраняются - этому может способствовать risk-off на мировых финансовых рынках из-за рисков стагфляции в мире и опасений более... читать дальше
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13 октября 2021 года 17:36
Уровень цен на сталь должен положительно сказаться на финансовых результатах компаний-эмитентов сектора за 3К21, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".
"Цены на сталь, которые приближались к своим максимумам, должны положительно сказаться на финансовых результатах компаний сектора... читать дальше
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13 октября 2021 года 16:59
Нефтяной рынок пока не может сформировать устойчивое ценовое движение, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.
"Нефтяные цены продолжают совершать разнонаправленные движения в рамках диапазона консолидации, который был сформирован во вторник. На фоне неоднозначной динамики... читать дальше
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13 октября 2021 года 16:32
Снижение на российском рынке акций в настоящее время не вызывает опасений на фоне высоких цен на сырье, говорится в комментарии BCS Express.
"Российский рынок акций в начале текущей недели достиг новых рекордных значений. Индекс Мосбиржи поднимался к 4280 пунктам. На этом ралли завершилось, и во... читать дальше
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13 октября 2021 года 16:04
Существуют риски продолжения нисходящей коррекции индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду ускорили падение и опускались ниже поддержек 4230 и 1850 пунктов... читать дальше
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13 октября 2021 года 15:44
Шансы на укрепление курса рубля к доллару до уровней 70-71 руб./$1 на горизонте до конца текущего года пока сохраняются, говорится в комментарии BCS Express.
"Ситуация на валютном рынке стабильна. После спуска курса USD/RUB к 71,5-72 руб./$1 фаза укрепления рубля приостановилась. Амплитуда... читать дальше
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13 октября 2021 года 15:35
Москва. 13 октября. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз в рамках коррекции нефтяных цен. читать дальше
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13 октября 2021 года 15:23
Котировки акций Apple Inc. могут продолжить снижение до уровней $135-136 за штуку, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.
"Котировки акций Apple с максимумов сентября уже упали на 10% и продолжают снижение. Сообщается, что компания может выпустить на 10 млн iPhone 13... читать дальше
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13 октября 2021 года 15:04
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию среды, скорее всего, в диапазоне 4210-4315 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Несмотря на усиление инвестиционных рисков, во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российского рынка от текущих... читать дальше
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