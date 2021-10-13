Возможна коррекция вниз цены нефти в ближайшее время - BCS Express

Возможна коррекция вниз котировок нефти марки Brent в ближайшее время, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Cитуация на рынке нефти во вторник была относительно стабильной. Фьючерсы на нефть марки Brent большую часть времени консолидировались около ранее достигнутых отметок. Каких-то новых технических сигналов в пользу роста или снижения не появлялось. В случае закрепления Brent в течение 1-2 сессий выше уровня $83,5 за баррель далее цели роста сместятся к максимумам за последние 13 лет - $86,7 за баррель. Что касается сценария более глубокой коррекции, который имеет все шансы получить развитие в самой ближайшей перспективе, то сложившаяся картина будет оставаться в целом растущей, пока котировки выше области $77,5-79 за баррель. Эта зона ближайшей поддержки", - указывает аналитик.

В среду будут опубликованы данные о потребительской инфляции в США. Если они превысят прогноз (0,3 м/м и 5,3 г/г), это может оказать давление на биржевые активы из-за увеличения вероятности более раннего и быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, обращает внимание Карпунин.

"Ключевой темой для рынка нефти остается "энергетический кризис", о котором все чаще пишут ключевые деловые издания. В моменте спрос на газ, нефть и уголь превышает предложение, а мировые запасы снижаются. Текущая ситуация не является устойчивой. Чем дольше сохраняются высокие сырьевые цены, тем сильнее это ударит по совокупному спросу. Увеличение производственных мощностей в будущем вкупе с сократившимся из-за разгона инфляции спросом приведет к развороту тренда, - пишет эксперт инвесткомпании. - Так, цены на электроэнергию во многих регионах мира выросли до рекордных максимумов в последние недели из-за дефицита в Азии и Европе. При этом ожидается, что энергетический кризис в Китае продлится до конца года и окажет существенное негативное влияние на темпы роста второй по величине экономики мира. В это же время Международный валютный фонд заявил, что постоянные сбои в цепочке поставок и инфляционное давление сдерживают восстановление мировой экономики после пандемии, поскольку это снижает перспективы роста для США и других промышленных держав".

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