Индекс Мосбиржи может уйти ниже 4250п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может уйти ниже уровня в 4250 пунктов на торгах в среду в рамках локальной коррекции, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Индекс Мосбиржи умеренно снижался во вторник, чему способствовали ухудшение внешнего фона и сброс перекупленности "фишек" российского рынка. Так, давление на индекс оказали ключевые бумаги финансового и нефтегазового секторов. В числе аутсайдеров оказались сталелитейщики на фоне снижения мировых цен на сталь и отдельные бумаги IT-сектора. В то же время подорожали акции золотодобытчиков на фоне ухода инвесторами в защитные активы и благоприятной конъюнктуры на рынке драгоценных металлов. Ухудшение внешнего фона в среду может продолжить оказывать давление на индекс Мосбиржи, в результате чего он может показать локальную коррекцию и опуститься ниже уровня 4250 пунктов", - отмечает эксперт ПСБ.

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