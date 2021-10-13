Индекс Мосбиржи откроет торги среды в диапазоне 4255-4275п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 4255-4275 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4255-4275 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4250, 4230 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4280, 4300 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует эксперт.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация сентябрьского значения индекса потребительских цен в США (15:30 МСК).

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