Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, останется в диапазоне 7,5-7,6% в среду - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, останется в диапазоне 7,5-7,6% годовых на торгах в среду, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Минфин РФ в среду предложит на аукционах комбинацию 8-летних ОФЗ-ПД 26237 на 10 млрд рублей и ОФЗ-ИН 52004 с погашением в марте 2032 года на 10,1 млрд рублей. Ожидаем, что относительно небольшой объем размещения нового госдолга окажет нейтральное влияние на рынок. Ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5-7,6% годовых", - указывает эксперт ПСБ.

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