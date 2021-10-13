Возможен небольшой рост рынка акций РФ в среду утром - "Алор Брокер"

Возможен небольшой рост отечественного рынка акций в среду утром, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Остановка роста цен на нефть привела к закономерной коррекции российского рынка акций, который во вторник снизился на 0,4% по индексу Мосбиржи, однако пока это снижение стоит рассматривать именно как коррекцию, тренд остается восходящим, указывает эксперт.

"Кроме энергоносителей негатива добавляют США: в последние дни мы неоднократно видели, как с открытием торгов на фондовых площадках начинаются распродажи. Это является свидетельством того, что реальные инвесторы сокращают позиции. В среду в Штатах начинается сезон отчетностей. В целом финансовые показатели большинства эмитентов продолжат рост, но вот темпы этого роста с большой вероятностью снизятся, и это может быть воспринято рынком как негатив. Поэтому особых надежд, что отчетности поддержат рынок, питать не следует", - отмечает Антонов.

"Утром среды внешний фон складывается умеренно позитивный: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%, нефть нейтральна, промышленные и драгоценные металлы торгуются с небольшим ростом. Так что в первой половине дня рынок попробует подрасти, но нет уверенности, что сможем закрыть день в плюсе", - пишет аналитик "Алор Брокер".

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