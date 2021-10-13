Рынок акций РФ начнет торги в среду, скорее всего, нейтрально - "Универ Капитал"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду, скорее всего, нейтрально, сообщается в комментарии "Универ Капитала".

"Индекс Мосбиржи закрыл торги вторника незначительным снижением на 0,38% под давлением негативных внешних факторов. В целом инвесторы скорее склонны искать возможности для новых покупок, чем закрывать текущие длинные позиции. Цены на нефть остаются на высоком уровне. Американские индексы в последние дни снижаются, что оказывает определенное давление на котировки отечественных акций, но при этом многие инвесторы ждут новой волны роста от уровня 4250 пунктов по индексу S&P 500 где находится техническая поддержка, - отмечает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников. - Ждем нейтрального открытия российского рынка акций в среду на фоне продолжающейся консолидации в узком диапазоне цен на нефть. В 21:00 МСК ФРС США опубликует протоколы своего последнего заседания, и до их публикации многие инвесторы займут выжидательную позицию".

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