Открытие торгов индекса Мосбиржи в среду пройдет, вероятно, в минусе - BCS Express

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет, вероятно, на отрицательной территории на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Стабилизация цен на нефть и фьючерсов на газ в Европе обеспечила торможение импульса роста на российском рынке акций. Во вторник индекс Мосбиржи не сумел продолжить подъем из-за коррекции тяжеловесных бумаг Сбербанка и "Газпрома". Обороты торгов при этом постепенно снижаются с рекордных уровней прошлой недели, - пишет аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи общая среднесрочная картина пока остается растущей. Наверху сохраняются цели около 4300 пунктов. Однако внешние факторы в самой ближайшей перспективе способны обеспечить умеренную коррекцию, например, в сторону 4150 пунктов".

Карпунин также отмечает, что среди "голубых фишек" пространство для подъема в среднесрочной перспективе сохраняется в таких историях, как "Роснефть" или "ЛУКОЙЛ". Возможен возврат интереса инвесторов к потребительскому сектору, указывает он.

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