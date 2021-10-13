Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением. Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных о потребительских ценах в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%. Сезон отчетности на этой неделе традиционно начнется с результатов крупных американских банков. В среду о результатах должен отчитаться JPMorgan Chase, в четверг - Citigroup, Morgan Stanley (SPB: MS), Bank of America и Wells Fargo (SPB: WFC).

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Волатильность на рынках сохраняется в течение нескольких недель на фоне попыток инвесторов спрогнозировать, как экономика продолжит восстанавливаться в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса и роста инфляции, который в перспективе может ограничить потребительские расходы. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,21%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 мск снизился на 0,1%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite к 8:25 мск прибавил 0,17%. Тем временем торги в Гонконге в среду были отменены из-за обрушившегося на регион тайфуна.

Объем китайского экспорта в сентябре увеличился на 28,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до рекордных $305,74 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Рост экспорта продолжается уже 15 месяцев подряд. При этом темпы увеличения экспорта ускорились по сравнению с 25,6% в августе и были выше ожидавшихся экспертами 21%. Объем импорта в сентябре подскочил на 17,6%. Аналитики в среднем прогнозировали скачок импорта на 20%, свидетельствуют данные Trading Economics. В августе показатель увеличился на 33,1%. Профицит торгового баланса КНР составил $66,76 млрд в сентябре по сравнению с $35,45 млрд за аналогичный период годом ранее. Это максимальный показатель с декабря 2020 года. Аналитики в среднем ожидали профицит на уровне $46,8 млрд.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в ходе утренних торгов в среду. Тем не менее, Brent все еще держится вблизи трехлетнего максимума. Беспокойство по поводу того, что скачок цен на уголь и газ в Китае, Индии и Европе усиливает инфляционное давление и может привести к замедлению экономического роста, а значит, и к падению спроса на нефть, немного охладило "бычий" тренд на рынке. Доллар, торгующийся около годового максимума, также негативно влияет на рынок, поскольку нефть становится более дорогой для покупателей, пользующихся другими валютами.

Международный валютный фонд во вторник ухудшил годовой прогноз экономического роста для США и других крупных экономик мира из-за проблем в глобальных цепочках поставок и инфляционного давления, которые сдерживают экономическое восстановление от последствий пандемии COVID-19. "Динамика роста ослабла, а неопределенность усилилась", - говорится в докладе организации. Эксперты МВФ ухудшили прогноз роста мировой экономики до 5,9% с 6%, озвученных в июле. Организация также прогнозирует, что темпы еще больше замедлятся в следующем году и составят 4,9%.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $83,29 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,3% - до $83,42 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $80,48 за баррель, что на 0,2% меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,1% - до $80,64 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,23 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,28 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 октября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 726,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,77%), "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,26%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "Россельхозбанк-20" (-0,86%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,65%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) разместил 54,49% выпуска инвестиционных облигаций серии ГПБ-КИ-04 на 272,455 млн рублей. Номинальный объем выпуска составляет 500 млн рублей. Срок обращения выпуска 5 лет, однако эмитент принял решение о его досрочном погашении через год. Ставка купона была установлена на уровне 0,01% годовых; кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода. Банк России в середине июля зарегистрировал 4 выпуска облигаций Газпромбанка серий ГПБ-КИ-01 - ГПБ-КИ-04 объемом по 500 млн рублей каждый со сроком обращения 5 лет. Выпуски размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

"Славянск ЭКО" планирует 14 октября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - 10,5-11,0% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 10,92-11,46% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 19 октября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 3 сентября зарегистрировала 10-летнюю программу облигаций компании на 50 млрд рублей. Облигации в рамках программы также могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "СГ-транс" 27 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии 001Р-01 с офертой через 3 года объемом 5,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 1 ноября.

АО "Волга-Спорт" приняло решение 28 октября досрочно погасить выпуск облигаций 1-й серии объемом 1,4 млрд рублей. Компания разместила 11-летние облигации 1-й серии объемом 1,4 млрд рублей в апреле 2011 года. Ставка купонов по облигациям привязана к значению индекса потребительских цен за год, купоны годовые. Ставка текущего купона - 8,77% годовых. Плановая дата погашения выпуска - 4 апреля 2022 года.