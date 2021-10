Фондовый рынок США завершил торги во вторник снижением. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть умеренно снижаются в ходе утренних торгов в среду.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных о потребительских ценах в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Рынки "преимущественно заняли выжидательную позицию" в преддверии отчетностей, пишут эксперты Bank of America, которых цитирует CNBC.

Сезон отчетности на этой неделе традиционно начнется с результатов крупных американских банков. В среду о результатах должен отчитаться JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), в четверг - Citigroup Inc. (SPB: C), Morgan Stanley (SPB: MS), Bank of America Corp. (SPB: BAC) и Wells Fargo (SPB: WFC).

"Ожидания в отношении прибыли компаний в третьем квартале ухудшаются в последние недели, и это создает возможность для приятных сюрпризов, что хорошо для рыночных настроений в целом", - сказал управляющий директор UBS Private Wealth Management Род фон Липси, имея в виду, что в условиях заниженных ожиданий результаты компаний могут с большей вероятностью превзойти прогнозы, что станет позитивным фактором для рынка.

Акции технологических компаний снизились после роста на предварительных торгах. Котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 0,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,8%.

Цена акций MGM Resorts International увеличилась на 9,6% после того, как аналитики Credit Suisse повысили рекомендацию по бумагам оператора казино.

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) подешевели на 0,2%. Глава подразделения Walt Disney Studios Алан Хорн покинет компанию в конце текущего года, говорится в сообщении Disney.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросла на 0,03%. Компания пересматривает план возврата сотрудников в офисы, ожидая, что часть из них продолжит работать удаленно в обозримом будущем.

Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) повысились на 0,02%. Американская нефтекомпания планирует достичь цели нулевых вредных выбросов в производственном процессе к 2050 году, говорится в докладе компании по борьбе с изменением климата (Сlimate Сhange Resilience Report).

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 117,72 пункта (0,34%) и составил 34378,34 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 10,54 пункта (0,24%) - до 4350,65 пункта.

Nasdaq Composite потерял 20,28 пункта (0,14%) и составил 14465,92 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду.

Волатильность на рынках сохраняется в течение нескольких недель на фоне попыток инвесторов спрогнозировать, как экономика продолжит восстанавливаться в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса и роста инфляции, который в перспективе может ограничить потребительские расходы, пишет Associated Press.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:18 МСК опустился на 0,12%.

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 1%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,08%, интернет-компании Rakuten - на 1,1%.

В то же время акции инвестиционно-технологической SoftBank Group снижаются на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 мск вырос на 0,17%. Тем временем торги в Гонконге в среду были отменены из-за обрушившегося на регион тайфуна.

Объем китайского экспорта в сентябре увеличился на 28,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до рекордных $305,74 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Рост экспорта продолжается уже 15 месяцев подряд. При этом темпы увеличения экспорта ускорились по сравнению с 25,6% в августе и были выше ожидавшихся экспертами 21%.

Объем импорта в сентябре подскочил на 17,6%. Аналитики в среднем прогнозировали скачок импорта на 20%, свидетельствуют данные Trading Economics. В августе показатель увеличился на 33,1%.

Профицит торгового баланса КНР составил $66,76 млрд в сентябре по сравнению с $35,45 млрд за аналогичный период годом ранее. Это максимальный показатель с декабря 2020 года. Аналитики в среднем ожидали профицит на уровне $46,8 млрд.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск поднялся на 0,9%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,14%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor выросла на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 мск опустился на 0,1%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1% и 3,2%.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе утренних торгов в среду. Тем не менее, Brent все еще держится вблизи трехлетнего максимума.

Беспокойство по поводу того, что скачок цен на уголь и газ в Китае, Индии и Европе усиливает инфляционное давление и может привести к замедлению экономического роста, а значит и к падению спроса на нефть, немного охладило "бычий" тренд на рынке.

Доллар, торгующийся около годового максимума, также негативно влияет на рынок, поскольку нефть становится более дорогой для покупателей, пользующихся другими валютами.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $83,34 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,23 (0,3%) - до $83,42 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,53 за баррель, что на $0,11 (0,14%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,12 (0,1%) - до $80,64 за баррель.

Международный валютный фонд во вторник ухудшил годовой прогноз экономического роста для США и других крупных экономик мира из-за проблем в глобальных цепочках поставок и инфляционного давления, которые сдерживают экономическое восстановление от последствий пандемии COVID-19. "Динамика роста ослабла, а неопределенность усилилась", - говорится в докладе организации.

Эксперты МВФ ухудшили прогноз роста мировой экономики до 5,9% с 6%, озвученных в июле. Организация также прогнозирует, что темпы еще больше замедлятся в следующем году и составят 4,9%.

Однако многие аналитики все еще полагают, что резкий подъем цен на газ и уголь приведет к увеличению спроса на нефтепродукты, используемые для выработки электроэнергии. "На рынке растут ожидания того, что высокие цены на газ и уголь, вероятно, повысят спрос на другие виды топлива, такие как дизель и нефть" - говорится в комментарии исследовательской компании ANZ Research.