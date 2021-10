Рубль незначительно меняется к доллару и евро в среду утром на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 13 октября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,8-71,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,8375 руб./$1 (+3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,94 руб./EUR1 (+11,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,96 коп. к уровню закрытия 12 октября, до 76,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,26 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 15,34 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 13 октября обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Поддержку рублю по-прежнему оказывают высокие цены на нефть, несмотря на их незначительное снижение на момент открытия "Московской биржи". В то же время, неоднозначная ситуация на мировых рынках не дает укрепиться нацвалюте. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации статданных в США, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,22 за баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $80,43 за баррель, что на 0,26% ниже уровня на закрытие рынка 12 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,2%, китайский CSI300 растет на 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,12%.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных о потребительских ценах в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал. Эксперты в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

По мнению аналитиков, рынки "преимущественно заняли выжидательную позицию" в преддверии сезона отчетностей, который традиционно начнется с результатов крупных американских банков. В среду о результатах должен отчитаться JPMorgan Chase & Co., в четверг - Citigroup Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp. и Wells Fargo.