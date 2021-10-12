Рынок акций РФ завершил день снижением вслед за нефтью, выросли золотодобытчики

Москва. 12 октября. Рынок акций РФ завершил основную торговую сессию вторника коррекционным снижением вслед за нефтью, фондовой Азией и Европой, тогда как в США наметился отскок в ожидании квартальных отчетов крупнейших банков; индекс Мосбиржи опустился в район 4260 пунктов во главе со Сбербанком и "Газпромом", при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний вместе с ценами на золото, также раллировал ряд региональных энергосбытовых компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4263,8 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1869,94 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Доллар просел до 71,83 рубля (-0,04 рубля).

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся им в июле, и 3,8%, прогнозировавшихся в апреле. Одновременно с этим он продолжил снижать оценку роста на 2022 год - до 2,9% с 3,1% в июле и 3,8% в апреле.

Оценка роста мировой экономики в текущем году несущественно снижена - до 5,9% с 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%). Такой прогноз приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,9%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,5%), Сбербанка (-2,3% и -2,5% "префы"), "Газпрома" (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

Подорожали акции "Московской Биржи" (+3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,1%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

По словам трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций РФ во вторник просел - инвесторы опасаются усиления инфляции, поэтому с осторожностью подходят к выбору рисковых активов. В качестве фактора поддержки рынка выступают крепкие нефтяные котировки и высокие цены на драгоценные металлы. Нефть не спешит корректироваться вниз, сорт Brent торгуется в диапазоне $83-84 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник прекратили снижение в ожидании свежих драйверов. При этом давление на рынки по-прежнему оказывают опасения сохранения инфляции на высоком уровне длительное время при увеличении цен на энергоносители.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями "Сбер Управление активами" Евгений Линчик, в дальнейшем высокие цены на углеводороды останутся доминирующим фактором динамики рынка, также российские инвесторы будут следить за внешним фоном после квартальных отчетов американских банков на этой неделе. В США инфляционные риски и опасения по ужесточению монетарной политики Федрезерва сдвинули краткосрочные доходности казначейских облигаций США к 18-месячным максимумам (доходность 10-летних UST находится на уровне 1,6% годовых - прим. ИФ). Тем не менее, стратеги Goldman Sachs и JPMorgan ожидают продолжения роста рынка и рекомендуют выкупать недавнюю коррекцию в акциях.

Основные факторы давления на прибыль компаний в третьем квартале - сбои в цепочке поставок, нехватка рабочей силы и затраты из-за последствий COVID-19 и инфляционного давления. В США традиционно сезон начинается с банковской отрасли. Банки выигрывают от повышения процентных ставок. Для крупных банков более высокая процентная ставка приводит к увеличению маржи и прибыли в их ключевых кредитных подразделениях. С начала года финансовый сектор остается вторым лучшим в США после энергетического сектора, поднявшись более чем на 30% в 2021 году, отмечает Линчик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, основные потери в индексах понесли "голубые фишки" ("Газпром", Сбербанк) и представители hi-tech, ведомые "Яндексом", которые оказались наиболее уязвимы к охлаждению аппетита инвесторов к риску. В аутсайдерах торгов были и бумаги производителей удобрений ("ФосАгро", "Акрон"), скорректировавшиеся после бурного роста.

Смягчило откат рынка сохранение стабильности рынка нефти, обеспечившее спрос на отдельные акции нефтяных компаний.

Поддержку индексам оказали бумаги металлургов, где основной вклад внесли золотодобытчики, выросшие благодаря улучшению ценовой конъюнктуры рынка драгоценных металлов, а также "АЛРОСА". Также выросли акции угольных компаний на фоне роста цен на уголь на китайской товарной бирже.

Ожидается, что спад импульса к росту на рынке нефти может подтолкнуть перегретые "фишки" к развитию отката, индекс МосБиржи в ближайшее время будет консолидироваться в широком коридоре 4200-4300 пунктов в ожидании следующих сигналов, считает Жильников.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Ивана Малины, лидерами роста на российском фондовом рынке стали акции золотодобывающих компаний на фоне повышения стоимости золота и защитных активов. Наибольший рост показали бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) - рынок позитивно воспринял интервью генерального директора компании, в котором были подтверждены планы по объявлению дивидендной политики в рамках "Дня инвестора" в конце октября, а также было заявлено, что добыча золота в 2021 году будет, скорее всего, вблизи верхней границы прогнозного диапазона. Объявление дивидендной политики может сделать акции Petropavlovsk более привлекательными и предсказуемыми для инвесторов, а выполнение объемов добычи после предыдущего снижения также будет позитивно воспринято рынками.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций во вторник умеренно скорректировался на фоне фиксации прибыли на ряде зарубежных площадок. Акции золотодобывающих компаний чувствуют себя лучше рынка на фоне попыток золота закрепиться выше $1760 за унцию (ближайший район важных сопротивлений для золота расположен у $1780-1790 за унцию).

Нефтяные цены пока остаются на расстоянии от достигнутых накануне многолетних максимумов ($84,63 за баррель для Brent), на биржах ждут поступления фундаментальных сигналов как со стороны общемирового аппетита к риску, так и новостей от ОПЕК, МЭА и Минэнерго США позже на неделе.

В Европе настроения остаются подавленными после новостей о падении индекса экономических ожиданий Zew по Германии за октябрь с 26,5 до 22,3 пункта (ожидалось 24 пункта), сигнализирующих о наличии сложностей в крупнейшей экономике региона.

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии незначительно снизились, но сохраняют поддержки 4230 и 1850 пунктов соответственно. Инвесторы наблюдают за развитием событий на рынке энергоносителей и в целом готовы вернуться к покупкам. Пока же оптимизм переместился в сектор производителей золота и добытчиков угля, констатирует Кожухова.

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,6-0,7%. Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных об инфляции в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,4%) на опасениях усиления инфляции и регулятивного давления в Китае, "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,3%) и Штаты (основные индексы проседают в пределах 0,1%).

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный почти за 13 лет рост цен производителей в Японии. Темпы повышения цен в сентябре ускорились до 6,3% с августовских 5,8%, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали подъем на 5,9%.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин направил инспекции в государственные банки и другие финансовые институты для проверки их связей с частными компаниями, и особенно с теми, которые в последнее время подвергались критике властей.

На нефтяном рынке во вторник цены находятся вблизи многолетних максимумов на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,51 за баррель (-0,2% и +1,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $80,71 за баррель (+0,2% и +1,5% в понедельник).

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели акции "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,7%), ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,5%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+39,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+39,8% и +21,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+38,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+24,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+12,1%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+7,2% и +7,7% "префы"), En+ (MOEX: ENPG) (+5,9%), Petropavlovsk (+5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,53 млрд рублей (из них 19,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,71 млрд рублей на акции "АЛРОСА").