Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 12 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. С одной стороны, поддержку отечественным бумагам оказывают высокие цены на нефть, а с другой стороны - на рынок давит общемировое снижение у инвесторов "аппетита" к риску. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 8 октября (сравнение идет с пятницей, так как активность торгов в понедельник была крайне низкой из-за праздничного дня в США) всего на 1 базисный пункт, составив 116,205% от номинала, что соответствует доходности 1,505% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,18% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 0,02% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3 пункта и составил 148,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к пятнице всего на 2 базисных пункта - до 133,37% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,65% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 32 базисных пункта - до 127,65% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,69% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросла в цене на 4,5 базисного пункта - до 112,34% от номинала, что соответствует доходности 1,94% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 1,5 базисного пункта - до 107,76% от номинала (их доходность снизилась на 1 пункт - до 0,8% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 11 базисных пунктов - до 124,74% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 3,74% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене также 11 базисных пунктов, подорожав до 111,03% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 2,18% годовых).

"В последние несколько дней в секторе российских еврооблигаций наблюдается снижение волатильности. И если вчера низкая активность торгов была следствием праздничного дня в США, то сегодня она по-прежнему остается невысокой, хотя в США уже обычный рабочий день. Каких-либо заметных ценовых движений на рынке во вторник не было, причем это касается как суверенных бумаг, так и корпоративных евробондов. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией в США важных данных, в частности, данных по инфляции за сентябрь и протоколов сентябрьского заседания ФРС. Кроме того, участники рынка будут пристально следить за заявлениями представителей Федрезерва, которые могут пролить свет на планы американского регулятора в отношении сроков и темпов сворачивания стимулирующих программ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.