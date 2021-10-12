Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- внешнеторговый баланс Китая в сентябре (06:00 МСК);

- промышленное производство и внешнеторговый баланс Великобритании в августе (09:00 МСК);

- ВВП Великобритании (09:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен Германии в сентябре (09:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны в августе (12:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК (15:00 МСК);

- индекс потребительских цен США в сентябре (15:30 МСК);

- протоколы заседания ФРС (21:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- операционные результаты "ММК" и "НЛМК" за 3К21г;

- совет директоров "ЛУКОЙЛа" обсудит дивиденды за 9 мес. 2021г;

- акции "Самолета" последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2021г;

- квартальные результаты JPMorgan Chase, Delta Air Lines.

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