Инвестиции в угольный сектор России сохраняют актуальность - Банк "Открытие"

Инвестиции в угольный сектор России сохраняют актуальность, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие Даниил Каримов.

"Котировки энергетического угля на прошлой неделе достигли нового исторического максимума в Европе на уровне $274/т на фоне разворачивающегося энергетического кризиса, вызванного недостаточным объемом предложения энергоносителей в мире. К концу недели котировки опустились до уровней, с которых начинали свой рост, однако остаются на исторически высоких значения. Для российских угольных компаний конъюнктура текущего года станет одним из ключевых драйверов роста финансовых результатов, однако мировые цены только частично отразятся на доходах в отрасли. В 1 полугодии 2021г на экспорт была направлена половина добытого в России угля. При этом основной экспортный продукт - угли энергетических марок, на долю которых приходится вплоть до 90% экспорта всего угля", - отмечает эксперт банка.

Половина добываемого в России угля потребляется на внутреннем рынке, и если распределение поставок будет сохраняться примерно на уровне 1П2021г, то выросшие цены на уголь на мировых рынках окажут прямое влияние только на величину экспортных доходов российских компаний, считает Каримов.

Эксперт подчеркивает, что цены на уголь внутри России ниже мировых котировок. В частности, среднемесячные цены на внутреннем рынке энергетических марок углей выросли к августу в 1-1,5 раза относительно января 2021г, тогда как нетбэк экспортных цен - в 3-4,5 раза. И чтобы воспользоваться благоприятной внешней конъюнктурой, российским производителям необходимо нарастить экспорт, однако сделать это нелегко из-за необходимости выполнять контракты внутреннего рынка и в связи с ограниченными транспортными мощностями РЖД. При этом увеличить добычу угля на существенные объемы в краткосрочной перспективе также затруднительно.

"Тем не менее, доходы российских угольных компаний продемонстрируют значительный прирост относительно последних нескольких лет, - указывает Каримов. - Учитывая, что себестоимость добычи угля выросла меньше цен его реализации, операционная прибыль и прибыль до налогообложения также зафиксируют заметный рост. Таким образом, 2021г станет одним из лучших для угольных компаний в России. Полученный за этот период доход угольным компаниям необходимо направить на модернизацию и разработку наиболее эффективных месторождений с углем высокого качества".

Учитывая, что мир продолжает устойчиво ориентироваться на снижение выбросов углерода в среднесрочной и долгосрочной перспективе, добыча угля во многих регионах мира может начать снижаться, полагает стратег банка. Уже сейчас поступают сообщения, что производители угля сталкиваются с проблемами финансирования новых проектов, а в развитых странах угольные компании отказываются развивать новые месторождения энергетических углей. Отсутствие доступа к капиталу также приводит к снижению инвестиций в модернизацию и капитальный ремонт действующих мощностей, что в конечном счете увеличит вероятность срывов и сбоев поставок угля.

Однако в то же время потребление электроэнергии однозначно увеличивается, и, по мнению аналитика, маловероятно, что данный тренд будет останавливаться даже под давление экологической повестки в следующие несколько лет. В результате уже в ближайшие годы мир рискует столкнуться с новыми дефицитом угля, что в отсутствии сильного роста предложения природного газа или очередного неожиданного всплеска спроса на энергоносители приведет к сильному росту котировок угля.

"Подготовленная к этому угольная отрасль в России снова станет бенефициаром нового роста цен, но уже в большей степени реализовав потенциал благоприятной конъюнктуры, - прогнозирует эксперт банка "Открытие". - При этом новые инвестиции должны быть максимально обоснованными: нельзя ожидать, что любой проект станет выгодным. Анализ целесообразности финансирования и инвестиций в угольные проекты должен качественно перейти на новый уровень, чтобы озвученный выше сценарий реализовалась с максимально положительным эффектом".

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