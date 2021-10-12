Изменения рубля к доллару и евро днем незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 12 октября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник днем незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть.

Курс доллара США составил 71,8575 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,0475 руб./EUR1, подорожав на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 0,5 копейки - до 76,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 13 октября на 24,28 копейки, до 71,8801 руб./$1, и поднял курс евро на 16,61 копейки, до 83,0934 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на торгах во вторник связаны, прежде всего, с противоречивой ситуацией на мировых рынках капитала. Так, поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, которые днем продолжают плавно повышаться после уверенного роста накануне (в понедельник котировки Brent и WTI выросли на 1,5%). Вместе с тем укрепиться рублю не дает наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках, что проявляется в снижении спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в частности, 12 октября снижаются практически все европейские фондовые индексы, в том числе российские индикаторы (индекс РТС и МосБиржи), под давлением продавцов также находится фьючерс на американский индекс S&P 500.

Цены на нефть плавно повышаются во вторник днем и находятся вблизи многолетних максимумов. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $83,8 за баррель, что на 0,18% выше закрытия понедельника. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $80,81 за баррель, что на 0,36% выше закрытия 11 октября. Поддержку рынку оказывают ожидания о том, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса. Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой". В то же время инвесторы продолжают высказывать опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики в условиях усиления инфляционного давления и шагов крупнейших мировых центробанков в сторону ужесточения монетарной политики.

"Нефть торгуется во вторник в незначительном плюсе, в то время как глобальные фондовые площадки находятся под выраженным давлением продавцов. В случае ухудшения обстановки на мировых рынках капитала валюты развивающихся стран могут отреагировать заметным ослаблением. Для пары "доллар/рубль" сохраняется актуальным диапазон 71,5-72,5 руб./$1, при этом в случае продолжения ралли на нефтяном рынке пара локально может протестировать нижнюю границу данного коридора. Однако стоит опасаться, что ситуация на фондовых рынках может внести свои коррективы, тем самым вернув доллар выше отметки 72 руб./$1", - считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Пара "доллар/рубль" стабилизировалась чуть ниже отметки 72 руб./$1. Пока рубль не может развить успех и уверенно закрепиться на достигнутых рубежах. Нынешнюю ситуацию по-прежнему стоит рассматривать лишь как "прокол", а не пробой сильнейшей поддержки 72 руб./$1. При дальнейшем ухудшении внешнего фона или начале коррекции на нефтяных площадках доллар рискует уйти в район 72,5 руб./$1", - полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

В свою очередь президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган отмечает, что "доллар продолжает дорожать относительно большинства валют мира. Особенно душевно снижаются валюты развивающихся стран, во главе с турецкой лирой. Не удается избежать общей слабости ни евро, ни британскому фунту, ни даже невероятно устойчивому к любым перипетиям израильскому шекелю. Но российский рубль демонстрирует невероятную стойкость. Все абсолютно логично. Цены на нефть, газ, уголь, металлы и на зерно, и даже на удобрения (одним словом, буквально на все, что мы производим и экспортируем) "в космосе". Россия - одна из немногих бенефициаров происходящих событий. Огромные объемы валютной выручки не могут не оказать свое влияние на курс рубля. Как долго Россия может оставаться эдаким островком благополучия в начинающем бурлить океане хаоса? Думаю, не так уж долго. Ну а далее - или ишак, или падишах. Или рынки успокоятся и вновь обретут свою силу, или... как говорил Хемингуэй, "Прощай, оружие". При таком развитии событий рубль вряд ли уже сможет устоять".

"Что может приободрить рынки и ослабить растущий на глазах доллар? К примеру, принятие триллионного инфраструктурного пакета. Или крайне решительные действия китайского регулятора по преодолению долгового кризиса в области недвижимости. Что может, наоборот, расстроить рынки? Кроме разворачивающегося на наших глазах энергетического кризиса, а также долгового кризиса в области недвижимости в Китае, мы можем в скором времени узреть сворачивание программы количественного смягчения в США. Это весьма вероятно произойдет уже на ноябрьском заседании ФРС. Так что пока видится некая "болтанка" на рынках с легким, или не очень, понижением. А вот ближе к заседанию ФРС 3 ноября все может стать и "повеселее". Что касается рубля, то, скорее всего, значительного его укрепления мы не увидим. Возможен локальный рост до 70,5 руб./$1. Но в ноябре не исключен возврат доллара к 73-74 фигуре", - прогнозирует Коган.

Банк России во вторник, 12 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 862,9 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и спросе 862,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 октября, банки разместили 1,25 трлн рублей (при лимите 1,25 трлн рублей и спросе 1,685 трлн рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,125 трлн рублей (при лимите 1,27 трлн рублей и спросе 1,125 трлн рублей) в среднем по ставке 6,71% годовых.

ЦБ РФ 12 октября провел также доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Спрос на аукционе со стороны участников рынка оказался очень высоким, в результате чего был размещен весть предлагавшийся объем облигаций. Выпуск был размещен на сумму 52,572 млрд рублей по номиналу при объеме предложения 52,572 млрд рублей и объеме спроса 89,525 млрд рублей; средневзвешенная цена составила 100,0007% от номинала.

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка подросли 12 октября относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 1 базисный пункт - до 6,81% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 2 базисных пункта, до 6,98% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,32% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев подросли за день на 3 базисных пункта - до 7,7% и 7,74% годовых соответственно.