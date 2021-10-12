.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможен возврат рубля в диапазон 72-73 руб./$1 на горизонте до конца 2021г - Росбанк
.
12 октября 2021 года 16:02
Возможен возврат рубля в диапазон 72-73 руб./$1 на горизонте до конца 2021г - Росбанк
Возможен возврат курса рубля к доллару в диапазон 72-73 руб./$1 на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии Росбанка. "Перспективы дальнейшего роста профицита текущего счета до конца текущего года и в начале 2022 года сохраняют хорошую поддержку для равновесного курса рубля. Тем не менее систематический тренд на укрепление курса во многом будет сдерживаться продолжающимся ростом импорта (на фоне укрепления реального эффективного валютного курса) и реализовавшимся опережением сопоставимых валют из группы развивающихся стран (что может оказаться крайне неустойчивым в условиях бегства капитала в защитные активы и валюты). По этой причине мы не исключаем снижения пары доллар/рубль в интервал 70,5-71 руб./$1 с последующим возвратом к 72-73 руб./$1 до конца 2021 года", - указывают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
13 октября 2021 года 09:22
Возможен небольшой рост отечественного рынка акций в среду утром, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Остановка роста цен на нефть привела к закономерной коррекции российского рынка акций, который во вторник снизился на 0,4% по индексу Мосбиржи, однако... читать дальше
.13 октября 2021 года 09:11
Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду, скорее всего, нейтрально, сообщается в комментарии "Универ Капитала". "Индекс Мосбиржи закрыл торги вторника незначительным снижением на 0,38% под давлением негативных внешних факторов. В целом инвесторы скорее склонны искать возможности для... читать дальше
.13 октября 2021 года 09:01
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет, вероятно, на отрицательной территории на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Стабилизация цен на нефть и фьючерсов на газ в Европе обеспечила торможение импульса роста на... читать дальше
.13 октября 2021 года 08:37
Москва. 13 октября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.12 октября 2021 года 19:40
Москва. 12 октября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник вечером незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть. читать дальше
.12 октября 2021 года 19:33
Москва. 12 октября. Рынок акций РФ завершил основную торговую сессию вторника коррекционным снижением вслед за нефтью, фондовой Азией и Европой, тогда как в США наметился отскок в ожидании квартальных отчетов крупнейших банков; индекс Мосбиржи опустился в район 4260 пунктов во главе со Сбербанком и "Газпромом", при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний вместе с ценами на золото, также раллировал ряд региональных энергосбытовых компаний. читать дальше
.12 октября 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 12 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. С одной стороны, поддержку отечественным бумагам оказывают высокие цены на нефть, а с другой стороны - на рынок давит общемировое снижение у инвесторов "аппетита" к риску. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 октября 2021 года 18:57
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - внешнеторговый баланс Китая в сентябре (06:00 МСК); - промышленное... читать дальше
.12 октября 2021 года 18:31
Инвестиции в угольный сектор России сохраняют актуальность, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие Даниил Каримов. "Котировки энергетического угля на прошлой неделе достигли нового исторического максимума в Европе на уровне... читать дальше
.12 октября 2021 года 18:00
Аналитики BCS Express рекомендуют в настоящее время вкладывать инвестиции одновременно в индексы Мосбиржи и S&P 500, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Индексы Мосбиржи и РТС за свою историю по 6-7 лет находились либо сильно впереди, либо с большим отрывом позади S&P... читать дальше
.12 октября 2021 года 17:35
Ключевая ставка Банка России может быть повышена по итогам заседаний регулятора и в октябре, и в декабре текущего года, предполагают аналитики ITI Capital. "Мы будем ждать комментариев представителей ЦБ РФ на неделе, которая станет последней перед "неделей тишины", для уточнения наших прогнозов... читать дальше
.12 октября 2021 года 17:11
Инвесторы на российском рынке акций в целом готовы вернуться к покупкам, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник незначительно снизились, но удерживались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно.... читать дальше
.12 октября 2021 года 16:47
Динамика котировок акций компаний, входящих в состав индекса S&P 500 настораживает, несмотря на неплохое начало их сезонной отчетности, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина. "В США набирает силу новый сезон корпоративной... читать дальше
.12 октября 2021 года 16:23
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "ФосАгро" с прогнозной ценой 6911 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале. "ФосАгро" является крупнейшим в России и ведущим мировым производителем комплексных... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:58
Москва. 12 октября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник днем незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.