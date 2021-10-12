Сильное укрепление рубля до конца 2021г и в течение 2022г маловероятно - Райффайзенбанк

Сильное укрепление рубля по отношению к доллару до конца текущего года и в течение следующего маловероятно, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Положительное сальдо счета текущих операций по итогам третьего квартала 2021 года, по данным ЦБ РФ, выросло до $40,8 млрд ($18,2 млрд во втором квартале), таким образом, с начала года достигнув $82,2 млрд. При сохранении столь высоких экспортных цен положительное сальдо текущего счета, скорее всего, превысит $100 млрд по итогам текущего года (по нашим оценкам, $104 млрд при средней цене на нефть марки Urals $65 за баррель) - таких значений не было с 2018 года, - пишут эксперты. - Хотя столь сильные результаты оказывают поддержку рублю, на наш взгляд, они не станут фактором для дополнительного его укрепления из-за сохранения высоких объемов интервенций Минфина и значительного спекулятивного оттока капитала. Подчеркнем, что этот отток связан как с повышенными покупками иностранных активов, так и недостаточным ростом иностранных обязательств (в первую очередь, госсектора) на фоне глобального тренда на "бегство в качество" и новой санкционной реальности. С учетом того что оба эти фактора сохранят свое действие в ближайшие кварталы, мы не ждем заметного укрепления рубля до конца 2021 года и в течение следующего года".

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