"Финам" рекомендует покупать акции Credit Agricole с целью 15,53 евро

"Финам" рекомендует покупать акции Credit Agricole S.A. с целевой ценой 15,53 евро на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 21%, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Credit Agricole S.A. и рассчитываем, что банк станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности во Франции и Европе, учитывая его сильные позиции в основных сегментах. При этом благодаря улучшению ситуации в экономике следует ожидать дальнейшего сокращения расходов на резервирование, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли банка", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Эксперт подчеркивает, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели, сильной капитальной позиции, а также поддержке, оказанной французскими и европейскими властями экономике и финансовому сектору, Credit Agricole S.A. удалось достаточно успешно пройти через кризисный 2020г. И в нынешнем году, на фоне восстановления французской и европейской экономики после кризиса, дела банка обстоят весьма неплохо. Скорректированная чистая прибыль во II квартале подскочила на 46% в годовом выражении, до 1,62 млрд евро, а выручка повысилась на 12,4%, до 5,83 млрд евро.

На взгляд Додонова, к преимуществу Credit Agricole S.A. можно отнести высокую прибыльность бизнеса - показатель ROE банка последние 5 лет стабильно и весьма заметно превышает среднее значение топ-10 остальных ведущих кредиторов Европы. Кроме того, Credit Agricole S.A. направляет существенные средства на выплаты акционерам, дивидендная доходность акций банка - одна из самых высоких в секторе.

"По прогнозным коэффициентам P/E и P/B на 2022г, а также дивидендной доходности Credit Agricole S.A. выглядит в среднем на 34% дешевле своих европейских аналогов, - указывает аналитик "Финама". - При этом акции банка торгуются примерно на уровне медианного за 5 лет значения по историческим мультипликаторам P/B и P/E NTM. Мы рассчитываем, что Credit Agricole S.A. станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности во Франции и Европе, учитывая сильные позиции банка в основных сегментах. При этом благодаря улучшению ситуации в экономике следует ожидать дальнейшего сокращения расходов на резервирование, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли".

Однако стратег инвесткомпании предупреждает, что в то же время бизнес Credit Agricole S.A., как и сектора в целом, сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. В случае ее нового существенного ухудшения, например, в результате очередной волны коронавируса или усугубления энергетического кризиса в Европе, можно ожидать снижения активности клиентов и спроса на продукты и услуги банка, возникновения убытков от переоценки инвестиционных портфелей, негативного влияния на финансовую позицию банка.

Credit Agricole S.A. - основная компания Credit Agricole Group, французского финансового конгломерата, являющегося вторым крупнейшим банком Франции и одиннадцатым крупнейшим банком мира по величине активов. Credit Agricole S.A. предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам во Франции, а также ряде других стран с упором на континентальную Европу.

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