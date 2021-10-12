Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4330-4380п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4330-4380 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде ниже уровня 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI демонстрируют краткосрочную "бычью" дивергенцию. В ближайшее время S&P 500 может пытаться преодолеть уровень 50-дневной средней, что станет сигналом к возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они отмечают, что мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют негативную динамику. Общая конъюнктура рынка, на взгляд экспертов, практически не изменилась: продолжающееся восстановление экономики, устойчивая прибыль компаний и поддерживающая денежно-кредитную политика уравновешивают негативные настроения, связанные с опасениями стагфляции, текущими проблемами в цепочках поставок, завышенными оценками стоимости компаний, растущими ставками трежерис и удорожанием энергоносителей. На текущий момент на рынке отсутствуют значимые катализаторы, которые могли бы однозначно определить направление движения котировок, при этом тенденция к снижению в целом преобладает.

"Инвесторы ожидают публикации важных макроданных (CPI за сентябрь и отчета о розничных продажах), а также начала сезона отчетности за третий квартал, который откроют представители финансового сектора 13 октября. Консенсус предполагает, что рост прибыли в текущем квартале замедлится по сравнению с пиковыми значениями предыдущего отчетного периода. Сбои в цепочках поставок и давление на маржинальность, согласно ожиданиям рынка, станут наиболее важными элементами предстоящих отчетов", - указывают аналитики "Фридом-Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.